USA og EU bilægger handelsstrid om stål og aluminium

USA og EU er blevet enige om at bilægge en længere handelsstrid om told på stål og aluminium.

Det afværger nu og her gengældelse fra EU med straftold på amerikanske motorcykler, bourbonwhisky og andre produkter.

Det oplyser den amerikanske handelsminister, Gina Raimondo.

Hun siger, at med aftalen opretholder man delvis den straftold, som tidligere præsident Donald Trump indførte på stål og told fra Europa.

Men man vil tillade et begrænset antal EU-produkter at komme ind i USA, siger Raimondo, så USA og EU i fællesskab kan tilgå den 'fælles udfordring' om den globale overkapacitet af stål og aluminium. Det meste produceres i Kina.

Det fremgår ikke umiddelbart hvordan.

Men det har hele lørdagen svirret med rygter på G20-tomødet i Rom om et gennembrud i forhandlingerne mellem EU og USA.

De kontroversielle toldsatser på stål og aluminium fra 2018 har givet alvorlige gnidninger mellem EU og USA.

Joe Biden har som præsident forsøgt at anlægge en mere forsonlig linje over for europæerne. Han har styret uden om den konfrontation, som Trump vedholdende søgte i forhold til EU.