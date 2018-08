USA opdager mystisk russisk satellit: - Foruroligende

En russisk satellit opsendt i oktober måned sidste år har fået det amerikanske udenrigsministerium til at råbe vagt i gevær.

Det skriver BBC.

Satellitten udviser nemlig, ifølge en kvinde fra det amerikanske udenrigsministerium, en 'meget unormal adfærd' i rummet, hvorfor amerikanerne mistænker satellitten for at være en slags våben.

- Satellittens opførsel i kredsløb har være anderledes end noget andet, vi nogensinde har set i rummet ud fra kredsløbs-overvågning, observationer i rummet inklusiv andre russiske satellit-aktiviteter, sagde Yleem Poblete fra det amerikanske udenrigsministerium på en konference om nedrustning i Schweiz i går.

'Foruroligende'

Og den mystiske satellit bekymrer amerikanerne, gjorde Poblete klart på konferencen.

- Ruslands intentioner med satellitten er uklare og er åbenlyst en meget foruroligende udvikling, sagde hun og henviste til udtalelser fra en kaptajn i det russiske rumprogram, der for nylig udtalte, at udviklingen af nye våben var dets vigtigste mål.

Våben i rummet kan blandt andet være designet til at lamme andre satellitter ved hjælp af såkaldt jamming, hvor der udsendes mikrobølger i en frekvens, der blokerer signaler til og fra den anden satellit for eksempel, fortæller Alexandra Stickings, analytiker ved den britiske tænketank Royal United Services Institute, der beskæftiger sig med forsvar.

- Den slags våben kan virke ved laser eller mikrobølger i en særlig frekvens, der kan sætte satellitten ud af spil i et stykke tid, sætte den permanent ud af spillet uden at ødelægge den eller afbryde den via jamming.

Svært at bevise

Og i rummet er den slags angreb være særligt problematiske. Det er nemlig svært at fastslå, hvad årsagen er til, at en satellit går i stykker - eller at finde ud af, hvem der står bag et givent jamming-angreb.

I juni meldte Donald Trump ud, at han ønskede at oprette en sjette division i hæren, der udelukkende skulle koncentrere sig om rummet, hvor USA skulle dominere.