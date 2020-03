USA overhaler Kina: 3431 coronasmittede er døde

I alt 175.067 personer er bekræftet smittet med corona i USA. Heraf er 3431 døde.

Det viser de seneste tal fra amerikanske Johns Hopkins University og Worldometers.

Verden over er 809.608 bekræftet smittet med coronavirus. Antallet af dødsfald blandt de smittede har tirsdag passeret 40.000 og er nu på i alt 40.636.

Værst står det til i Italien, hvor 12.428 coronasmittede har mistet livet.

I Kina, hvor den smitsomme virus brød ud, er der registreret 3187 dødsfald relateret til coronavirus. Siden har coronavirus spredt sig til resten af verden.

New York er hårdest ramt

I USA er særligt delstaten New York hårdt ramt. Her har guvernør Andrew Cuomo tirsdag oplyst, at 1550 mennesker er døde, efter at de blev smittet med coronavirus.

New York er dermed blevet epicentret for udbruddet i USA. De mange smittetilfælde - over 75.000 - udgør en alvorlig belastning for sygehusvæsnet, selv om det langt fra er dem alle, der får brug for hospitalsbehandling.

Kan koste millioner livet i USA

Mandag aften dansk tid udtalte Deborah Birx, der er koordinator for Det Hvide Hus' særlige indsats mod coronavirus, at man forventer 100.000-200.000 dødsfald relateret til coronavirus.

Vel at mærke hvis USA håndterer pandemien 'stort set perfekt'.

- Jeg tror, at alle nu har forstået, at du kan gå fra 5 til 50 til 500 til 5000 tilfælde meget hurtigt, siger Deborah Birx.

Tidligere prognoser har lydt på, at op mod to millioner mennesker kan miste livet på grund af coronavirus i USA.

Ifølge Deborah Birx er de prognoser et 'værste fald-scenarie'.

Over 6000 meldes raske igen efter at have været smittet med corona i USA. På verdensplan er 174.019 personer blevet raskmeldt.

