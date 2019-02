USA overvejer at opfordre til blokering af Nord Stream 2

Et udvalg i Senatet i USA skal tage stilling til en resolution, der opfordrer til at stoppe det omstridte russiske gasprojekt Nord Stream 2.

Lederne af Senatets udenrigsudvalg oplyser torsdag, at de vil tage stilling til resolutionen, næste gang de mødes.

Nord Stream 2 udvikles af den russiske gigantvirksomhed Gazprom. Det skal bringe gas fra Rusland til Vesteuropa gennem Østersøen.

Kritikere af gasrørledningen frygter, at Ukraine vil miste store indtægter som transitland, når den nye gasrørledning kommer.

USA har længe lagt pres på Tyskland for at stoppe gasledningen.

Det amerikanske argument er, at gasledningen vil øge Tysklands afhængighed af russiske energiressourcer. Flere lande i EU støtter det amerikanske argument, særligt Polen.

Også Danmark er blandt de EU-lande, der mener, at projektet er af afgørende geopolitisk betydning, da Rusland udgør en stigende trussel mod Europa.

Bekymringen for projektet er størst i de nordiske, østeuropæiske og baltiske lande. Imens vægter en række nordeuropæiske lande, herunder Tyskland, de økonomiske fordele ved projektet højere.

Fredag skal EU-landene mødes og tage stilling til et forslag fra EU-Kommissionen om et revideret gasdirektiv.

Det kan reelt sætte en stopper for det russiske projekt. Derfor vil Tyskland forsøge at blokere direktivet.

Torsdag meddelte Frankrig, at landet overvejer at gå imod Tyskland og stemme for direktivet, hvilket kan blive tungen på vægtskålen.

Bliver EU-landene enige om en fælles holdning, er der lagt op til forhandlinger med parlamentet tirsdag i næste uge.

Og bliver direktivet i sidste ende godkendt, vil Nord Stream 2 blive underlagt en række EU-regler og reguleringer.

Den danske regering har udskudt en beslutning om godkendelse af den russiske rørledning.

Det russiske gasselskab er dog ikke afhængig af en dansk beslutning for at kunne gennemføre projektet.

Det russiske projekt er i strid med EU's hensigt om at begrænse afhængigheden af naturgas fra tredjelande.