USA overvejer ny optrapning i handelskrig med Kina

Kilder bekræfter, at regering overvejer at fjerne kinesiske virksomheder fra børser i USA

Den amerikanske regering overvejer at afmelde kinesiske virksomheder på børsmarkedet i USA.

Det oplyser en kilde, der har kendskab til regeringens planer til nyhedsbureauet Reuters. Det bekræfter en lignede rapport fra mediet Bloomberg tidligere torsdag, som sendte chokbølger gennem de finansielle markeder.

Sker der indgreb over for de kinesiske selskaber i USA, vil det betyde en brat forværring af de handelsspændinger, der er mellem de to lande.

Det vil så ske som led i et bredere forsøg på at bremse amerikanske investeringer i Kina, siger kilden.

Det fik kurserne på de kinesiske selskaber Alibaba, Pinduoduo, Baidu og andre til at falde mellem to og fire procent.

Handelsforhandlingerne mellem USA og Kina skal ifølge planen genoptages 10. oktober i Washington. Det kunne tv-stationen CNBC oplyse torsdag.

