USA passerer 150.000 coronadødsfald

USA har onsdag aften passeret 150.000 coronadødsfald. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Med i alt 150.034 døde har USA stadig det højeste dødstal i verden. Nummer to på listen er Brasilien med omkring 88.500 dødsfald blandt coronasmittede.

I det seneste døgn er der i alt registreret omkring 1600 coronarelaterede dødsfald i USA.

En af de hårdest ramte stater, Florida, satte onsdag en ny og kedelig rekord. På et døgn er der registreret 216 døde blandt statens coronapatienter. Det er det hidtil højeste antal på et døgn.

Floridas seneste rekord lød på 186 døde på et døgn og blev sat dagen inden.

Alt i alt er 6333 mennesker døde med coronasmitte i Florida. Kun seks andre delstater har registreret et højere dødstal. New York med over 32.600 og nabostaten New Jersey med næsten 16.000 dødsfald er de hårdest ramte.

Derefter følger USA's mest folkerige delstat, Californien, med 8724 dødsfald.

I hele USA er der registreret omkring 66.000 nye smittetilfælde i det seneste døgn.

I alt er der bekræftet tæt ved 4,4 millioner smittetilfælde ud af en befolkning på omkring 330 millioner.

Globalt nærmer antallet af bekræftede smittetilfælde sig 17 millioner. Brasilien og Indien er ene om sammen med USA at have registreret over én million smittetilfælde.

Verdenssundhedsorganisationens (WHO) generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, betegnede tidligere denne uge pandemien som den mest alvorlige sundhedskrise, organisationen har stået over for.

Coronapandemien blev 30. januar erklæret for en international sundhedskrise af WHO.

Det har organisationen kun gjort fem gange tidligere under henholdsvis svineinfluenza, polio, zikavirus og to gange under udbrud af ebola i Afrika.

Af de internationale sundhedskriser er den nuværende pandemi 'med afstand den mest alvorlige', sagde generalsekretæren mandag på et virtuelt pressemøde i Genève ifølge nyhedsbureauet Reuters.