USA registrerer mere end 2000 coronadøde på 24 timer

For første gang i tre måneder registrerer USA mere end 2000 coronarelaterede dødsfald i løbet af 24 timer.

Det viser tal fra Johns Hopkins University ifølge nyhedsbureauet AFP natten til fredag dansk tid.

I alt har yderligere 2060 coronapatienter i USA mistet livet det seneste døgn.

Sidste gang USA registrerede mere end 2000 dødsfald i løbet af et døgn var 7. maj, skriver AFP.

Dødstallet blandt de coronasmittede i USA har den seneste tid været stigende.

Efter at have ligget på under tusind om dagen i gennemsnit i det meste af juni og juli har der på landsplan været i snit omkring 1400 døde i de seneste dage.

Det svarer til, at der hvert minut er en coronasmittet amerikaner, der dør.

USA er det land i verden, der i alt har flest smittede og dødsfald blandt coronapatienter.

Samlet har USA registreret 159.990 coronadødsfald og over 4,8 millioner smittetilfælde siden pandemiens begyndelse.

De seneste 24 timer er mere end 58.000 amerikanerne blevet bekræftet smittet med coronavirus.

Efter et fald i foråret i antallet af nye smittede har landet de seneste mange uger registreret over 50.000 nye tilfælde af coronavirus om dagen. Enkelte dage er tallet steget til over 70.000.

Derfor er det også forventet, at dødstallene i USA begynder at stige igen.

Ifølge sundhedseksperter halter dødstallene typisk tre til fire uger efter smittetallene, fordi det normalt er så længe, at de værst ramte personer ligger på hospitalet, inden de dør af covid-19.

USA's mest folkerige stat, Californien, står for flest smittede i USA med over en halv million, mens delstaten New York står for flest dødsfald med 32.754.

Også delstaten Florida har rundet den triste milepæl med over en halv million smittede.

Florida er en af de mindst 18 delstater, som har oplevet mere end en fordobling i antallet af smittetilfælde i juli. I den måned døde næsten 25.000 mennesker i USA med coronasmitte.

Det første smittetilfælde med coronavirus blev bekræftet i Kina i begyndelsen af januar, og tre måneder efter ramte det globale smittetal en million.