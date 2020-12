USA runder 300.000 døde med corona

Flere end 300.000 mennesker i USA er døde efter smitte med coronavirus. Det viser tal fra Johns Hopkins University mandag aften dansk tid.

Siden pandemiens begyndelsen er der således blevet bekræftet 300.267 dødsfald blandt coronapatienter.

USA runder den kedelige milepæl, samme dag som den første amerikaner er blevet vaccineret mod coronavirus i et enormt vaccinationsprogram.

Det var sygeplejersken Sandra Lindsay, der mandag modtog vaccinen på live-tv.

I løbet af de seneste to uger har den løbende opgørelse fra Johns Hopkins University ofte registreret flere end 2500 coronarelaterede dødsfald hver dag. Både onsdag og lørdag var tallet over 3000.

USA har i absolutte tal oplevet det højeste dødsfald på verdensplan. Dernæst kommer Brasilien med 181.000 dødsfald og Indien med 143.000.

Dødstallet i USA svarer til omkring 92 døde per 100.000 indbyggere. Der bor omkring 330 millioner mennesker i USA.

Belgien og Peru er de lande i verden, der har de relativt højeste dødstal med henholdsvis 155 og 111 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har Danmark 16 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Dødstallet i USA er med til at understrege USA's kamp for at kontrollere pandemien, hvor myndighederne ofte har givet blandede beskeder om at bære mundbind, holde afstand og nedlukninger.

Præsident Donald Trump og andre højtstående embedsmænd har flere gange bagatelliseret risikoen, mens smitten har spredt sig på tværs af landet.

Landet har konstateret flere end 16,3 millioner smittetilfælde.

Siden begyndelsen af november har USA oplevet en kraftig stigning i antallet af smittetilfælde. Den seneste måned er smittetallet steget med omkring fem millioner.

Det hører med til historien, at USA i dag tester langt flere for smitte end i foråret, hvor virusset også raserede.