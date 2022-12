USA: Rusland får våben fra diktatur

Tilbage i september kom det frem, at Rusland havde fået en ny våbenpusher til at levere militært-isenkram til nationens invasion af Ukraine.

Og nu viser det sig, at Vladimir Putin igen har henvendt sig til sine nordkoreanske våbenhandlende venner for at skaffe nye infanteriraketter og missiler til den russiske privatmilits Wagner-gruppen, der er ejet af Putins tætte allierede Yevgeny Prigozhin.

Den russiske præsident Vladimir Putin udtalte på et pressemøde 22. december, at han så let som ingenting kunne vælte det amerikanske luftforsvarsprogram, der netop var blevet leveret til Ukraine. Foto: Valeriy Sharifulin/Ritzau Scanpix

Det bekræfter John Kirby, der er talsmand for det amerikanske nationale sikkerhedsråd.over for Reuters.

'Vi kan bekræfte, at Nordkorea har gennemført en indledende våbenlevering til Wagner, som betalte for udstyret. Sidste måned leverede Nordkorea infanteriraketter og missiler til Rusland til brug for Wagner.'

Ifølge amerikanske efterretninger, så er våbenleverancen dog ikke af sådan en størrelse, at det kommer til at have en skelsættende effekt på slagmarksdynamikken i Ukraine.

Putins privatmilits Wagner-gruppen har angiveligt fået leveret infanteriraketter og missiler fra Nordkorea. Foto: Alexei Mikolsky/Ritzau Scanpix

Det gode forhold blandt Pyonyang og Moskva giver anledning til bekymring for, at denne leverance kun er begyndelsen på forsyningen af nordkoreansk militærudstyr til Wagner-gruppen.

Biden-administrationen varslede onsdag yderligere sanktioner mod Wagner-gruppen i forsøget på at begrænse den udefrakommende støtte til den russiske krigsførelse.

