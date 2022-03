USA: Russiske styrker trækker sig tilbage fra Tjernobyl

Russiske styrker er angiveligt begyndt at trække sig tilbage fra området ved det nedlagte atomkraftværk Tjernobyl i Ukraine.

Det siger en højtstående person fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon.

- Tjernobyl er et område, hvor de er i gang med at omgruppere nogle af deres styrker. De forlader Tjernobyl-anlægget og bevæger sig ind i Hviderusland, siger kilden.

- Vi tror, at de trækker sig. Jeg kan ikke fortælle dig, at de alle er trukket tilbage, tilføjer han.

Russiske styrker overtog kontrollen med anlægget umiddelbart efter invasionen 24. februar.

Atomkraftværket, som ligger nord for Ukraines hovedstad, Kyiv, er ikke længere aktivt. Det blev taget ud af drift, efter at en reaktor i 1986 eksploderede og udløste den værste kernekraftulykke nogensinde.

Siden har der været sikkerhedspersonale på stedet, som blandt andet overvåger niveauerne for radioaktivt udslip.

Rusland: Indstiller kampe

Sent onsdag aften oplyser det russiske forsvarsministerium, at dets styrker ved den belejrede havneby Mariupol i det sydøstlige Ukraine torsdag vil indstille kampene.

Det sker for at give civile i den sønderskudte by mulighed for at blive evakueret og komme i sikkerhed.

- For at denne humanitære operation skal lykkes, foreslår vi at udføre den med direkte deltagelse af FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) og Internationalt Røde Kors, skriver ministeriet i en meddelelse.

Det oplyses ikke, i hvor lang tid våbenhvilen vil gælde. Det er også uvist, om den er koordineret med Ukraines forsvarsstyrker.

Lederen af FN's menneskeretlige mission i Ukraine, Matilda Bogner, vurderer, at tusinder kan være dræbt i Mariupol, der før krigen begyndte havde 400.000 indbyggere.

På grund af de russiske bombardementer af byen er der mangel på mad, vand og varme.

Ifølge byens borgmester, Vadym Bojtsjenko, står de anslåede 160.000 tilbageværende indbyggere 'på randen af en humanitær katastrofe'.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, sagde tirsdag i en samtale med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, at den svære humanitære situation kun kan løses, hvis ukrainske 'nationalister' lægger deres våben.