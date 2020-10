USA sætter dyster corona-rekord

Tilbage i foråret blev der konstant slået nye dystre rekorder for antal coronasmittede rundt om i verden, og nu ser det ud til, at noget lignende vil gøre sig gældende her i efteråret.

I USA er flere end 80.000 personer fredag eksempelvis blevet konstateret smittet med coronavirus, hvilket er det højeste antal nogensinde.

Det beretter CNN.

Den tidligere rekord var fra 16. juli, hvor 77.362 personer blev smittet.

Tendensen får myndighederne til at frygte, at dødstallene snart også vil begynde at stige eksplosivt. Torsdag var der 856 mennesker, der døde i forbindelse med coronavrussen.

Europa ramt

I Europa melder flere lande også om smitterekorder i de seneste dage. Blandt andet Tyskland og Storbritannien, og herhjemme har vi heller aldrig haft flere smittede end fredag, hvor tallet var 859.