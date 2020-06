USA sætter faretruende rekord

40.588 personer. Så mange blev torsdag registreret smittet med coronavirus i USA ifølge CDC (Centers for Desease Control and Prevention, red).

Det er det højest antallet smittede på en dag i USA, siden coronavirussen brød ud, skriver flere medier, heriblandt CNN.

I alt er har 2,4 millioner mennesker i USA haft virussen, der har kostet over 124.000 liv i landet.

Den tidligere rekord for flest antal smittede på en dag i USA blev sat 24. april, da 36291 blev registreret smittet.

Flere stater er allerede begyndt at holde igen med genåbningen. I Texas er de kommende faser af genåbningen sat på pause, samtidig med at man forsøger at skaffe nok hospitalssenge til coronapatienter.

Texas har sammen med Californien og Florida sat kedelige rekorder for flest antal dagligt, og man frygter 'apokalyptiske' stigninger i de største byer i Texas, hvis trenden fortsætter.

