USA sætter ny corona-smitterekord

Natten til fredag dansk tid satte USA rekord for antallet af corona-smittede på et enkelt døgn.

85.357 er således blevet registreret smittet. Det skriver CNN med udgangspunkt i tal fra Johns Hopkins University.

Næsten ni millioner amerikanere har været smittet med coronavirus, siden pandemien brød ud.

228.647 af dem er afgået ved døden.

Smitten stiger

Både de amerikanske smitte- og dødstal er uden sidestykke globalt.

Det amerikanske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) er torsdag kommet med en ny prognose for de kommende tre ugers udvikling i antallet af dødsfald som følge af smitte med coronavirus.

CDC forudser, at inden Thanksgiving 21. november vil antallet af døde været steget til mindst 243.000 og i værste fald 256.000.

Ud af de 50 delstater i USA har 41 delstater den seneste uge haft mindst ti procent flere smittetilfælde end i den foregående uge.

Og en ekspert forudser, at den negative udvikling vil accelerere. Dr. Scott Gottlieb, der fra 2017 til april 2019 var topchef for den amerikanske lægemiddelstyrelse, USA Food and Drug Administration, mener, at det lige op over, før antallet af smittetilfælde skal opgøres i sekscifrede tal.

- På et tidspunkt i løbet af de kommende uger vil vi sandsynligvis overskride 100.000 nye tilfælde per dag i USA, siger Gottlieb til CNN.

Hvis kurven skal knækkes, skal amerikanerne udvise større respekt for virussets smitsomhed, mener han.

- Virkeligheden er den, tror jeg, at pandemien ikke begynder at aftage, før vi ser forbrugerne ændre adfærd, siger Scott Gottlieb.

Stigende smitte

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, oplever flere lande for tiden en eksponentiel stigning i antallet af smittetilfælde med coronavirus.

Dette har fået især flere europæiske lande til at stramme sine restriktioner i håb om at bremse smitten.

Lørdag udvidede Frankrig således sit udgangsforbud, mens Belgien har indført nye restriktioner efter en stor smittestigning.

Flere regioner i Italien har ligeledes indført udgangsforbud, og i Polen har regeringen beordret restauranter lukket for en midlertidig periode.

Og søndag erklærede Spaniens premierminister, Pedro Sanchéz, landet i nødtilstand.

Spanien i alarmtilstand

Danmark strammer restriktioner

Også i Danmark strammes coronarestriktionerne grundet den seneste tids smittestigning.

Fredag meldte Mette Frederiksen på et pressemøde ud, at forsamlingsforbuddet bliver sænket til ti personer fra mandag og foreløbigt fire uger frem.

Mundbind eller visir skal fra torsdag bæres på offentlige steder indendørs. Det gælder blandt andet supermarkeder, biografer, sygehuse, ungdomsuddannelser, voksen- og videregående uddannelser og offentlig transport.

Og så indførte regeringen også et forbud mod at sælge alkohol efter klokken 22 i detailhandlen og kiosker, som ligeledes gælder fra mandag.

Professor advarer efter ny smitterekord: Tiltag er nødvendige