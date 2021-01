USA standser midlertidigt store våbensalg til golfstater

USA's regering har midlertidigt sat en stor sending af F-35-kampfly til De Forenede Arabiske Emirater og krigsmateriel til Saudi-Arabien på pause.

På den måde kan præsident Joe Bidens administration få tid til at gennemgå salgene, inden de gennemføres.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er ikke usædvanligt, at en ny administration giver sig selv tid til at evaluere beslutninger taget af den tidligere regering.

USA's nye udenrigsminister, Antony Blinken, siger onsdag lokal tid på sit første officielle pressemøde ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det skal sikre, at 'salgene fremmer vores strategiske mål'.

Bidens administration har tidligere gjort det klar, at den planlægger at ende USA's militære støtte til den saudi-ledede offensiv mod Houthi-oprørerne i Yemen. Oprørerne er omvendt støttet af Iran.

Antony Blinken siger onsdag, at offensiven uden tvivl har bidraget til den katastrofale humanitære situation i landet, og at det har hans øverste prioritet at få taget hånd om krisen.

Det største af de to salg, der nu skal gennemgås, er ifølge Reuters salget af 50 F-35-kampfly til De Forenede Arabiske Emirater til en værdi af cirka 141 milliarder kroner.

Salget inkluderer også flere ubevæbnede droner.

Den tidligere præsident Donald Trumps administration gik med til handlen på betingelse af, at De Forenede Arabiske Emirater ville aftale at normalisere forholdet med Israel.

Trump så aftalen mellem de to nationer som en af sine største udenrigspolitiske bedrifter. Ikke mindst fordi flere andre arabiske nationer siden også er begyndt at normalisere deres forhold til Israel.

Antony Blinken siger onsdag, at han støtter normaliseringen mellem de to lande.

Hans demokratiske partifæller har dog lige siden begyndelsen udtrykt bekymring om aftalen. Demokraterne frygter blandt andet, at salget af kampflyene kan føre til et våbenkapløb i Mellemøsten.

Derfor forsøgte partiet at få blokeret for aftalen i Senatet, da Trump var præsident, men uden held.

Det er uvist, om Biden-administrationens evaluering får konsekvenser for de to aftaler.

Men uanset hvad signalerer udmeldingen, at den nye regering har tænkt sig at kigge på USA's politik i Mellemøsten med friske øjne.