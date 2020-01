USA stopper træning af irakiske styrker

USA og dets allierede har midlertidigt stoppet træningen af irakiske styrker i en operation i Irak.

Det oplyser det tyske militær i et brev, som nyhedsbureauet Reuters har set.

I brevet fremgår det, at der er forhøjet beredskab for de styrker, som indgår i Operation Inherent Resolve, som også danske soldater er en del af.

Nyt luftangreb nær Bagdad

Stoppet sker, efter et amerikansk droneangreb i Bagdad fredag dræbte den højtstående generalmajor Qasem Soleimani, der var leder af Quds-elitestyrken i Irans Revolutionsgarde.

Fredag oplyste Forsvaret, at alle danske soldater i Irak har det godt og afventer situationen. Samtidig lød det, at beredskabet som følge af udviklingen efter angrebet på Soleimani er blevet skærpet.

- Konkret har soldaterne skærpet fokus på deres egen sikkerhed.

- Det betyder blandt andet, at de danske soldater har deres sikkerhedsudrustning med sig rundt, og at de mødes hyppigere end normalt, oplyste Forsvaret i en skriftlig kommentar.

Danske soldater har siden 2014 været til stede i Irak, hvor de som en del af Operation Inherent Resolve har bekæmpet Islamisk Stat i Irak og Syrien.

USA: Forlad Irak øjeblikkeligt

De seneste år har danskerne fra al-Asad-basen vest for Bagdad især trænet og rådgivet den irakiske hær. Der er fortsat cirka 130 danske soldater udstationeret her.

Danmark bidrager desuden med cirka ti soldater - stabsofficerer - til Natos Mission Iraq i Bagdad.

Lørdag ramte et nyt luftangreb en hovedsageligt proiransk milits nord for Bagdad ifølge nyhedsbureauet AFP natten til lørdag. Det står ikke umiddelbart klart, hvem der har udført angrebet.

Irakisk stats-tv har berettet, at USA står bag, men en talsmand for den amerikanskledede koalition mod Islamisk Stat meddeler ifølge Reuters på Twitter, at USA ikke står bag.