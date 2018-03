USA straffer Nordkorea for drabet på Kim Jong-uns halvbror

Det amerikanske udenrigsministerium har konkluderet, at det nordkoreanske styre sidste år stod bag drabet på Kim Jong-uns halvbror.

USA vil derfor indføre yderligere sanktioner mod styret, oplyser Heather Nauert, der er talsmand i USA's udenrigsministerium.

Halvbroren ved navn Kim Jong-nam blev angrebet i Kuala Lumpurs internationale lufthavn i februar sidste år. Her fik han smurt den ultragiftige nervegas VX i ansigtet, hvilket kort efter resulterede i hans død.

USA har længe mistænkt Nordkorea for drabet. Men det er først nu, at det officielt bliver meldt ud, at man mener, at Nordkoreas styre står bag.

Amerikansk lovgivning foreskriver, at der indføres et importforbud mod et land, når det overtræder forbud mod at bruge kemiske våben.

Nordkorea er dog allerede under strenge sanktioner fra FN og USA. Derfor vil tirsdagens beslutning ikke have stor effekt, skriver nyhedsbureauet AFP.

To kvinder er under anklage for at udføre attentatet på Kim Jong-nam.

Ifølge kemikeren Raja Subramaniam, der har vidnet i retssagen, havde halvbroren 1,4 gange den dødelige dosis af nervegassen i ansigtet. Gassen blev fundet i Kim Jong-nams blod og øje.

Tirsdagens udmelding fra USA kommer på et tidspunkt, hvor der ellers har været tegn på samarbejdsvilje fra det nordkoreanske styre.

Lederne for Nordkorea og Sydkorea skal således mødes i næste måned ved et topmøde for de to lande.

Her skal Kim Jong-un have udtrykt vilje til, at Nordkorea vil opgive sine atomvåben, hvis regimets sikkerhed kan garanteres.

Gennem hele 2017 trodsede Nordkorea gentagne gange det internationale samfund og FN-resolutioner og gennemførte atomprøvesprængninger og forsøg med langtrækkende raketter.