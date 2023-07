USA: To kvinder fundet døde i nationalpark

De lokale myndigheder slog alarm søndag, da to kvinder ikke vendte tilbage fra deres vandretur i Valley of Fire State Park i Nevada.

Efterfølgende begyndte en større efterlysning, og senere samme dag blev kvinderne fundet døde.

Det skriver AP.

Det lokale politi har ikke frigivet nogen detaljer om kvindernes identitet eller en mulig dødsårsag.

Myndighederne oplyser dog, at den ene kvinde blev fundet død på vandrestien, og den anden blev fundet i en kløft.

Ifølge mediet blev parret set af en anden gruppe vandrere, som blev bekymret, da kvinderne ikke vendte tilbage efter deres vandretur.

Viceadministrator for Nevada State Parks sagde efterfølgende til New York Times, at dødsfaldene formentlig skyldes varmeudmattelse.

- Hver gang man skal på vandretur, bør man gå tidligt, medbringe mindst en liter vand og bære lyst tøj, sagde han.

I øjeblikket oplever delstaten en særdeles voldsom hedebølge, hvor temperaturen ligger omkring 45 grader.