USA udvider godkendelse af Remdesivir til flere patienttyper

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har udvidet nødgodkendelsen af midlet Remdesivir, så det kan bruges på alle indlagte coronapatienter.

Hidtil var det kun indlagte med svære symptomer på covid-19, som godkendelsen gjaldt. Det vil sige indlagte med lave iltniveauer i blodet eller med brug for hjælp til at trække vejret.

Men den nye godkendelse gælder uanset graden af symptomer, oplyser FDA i en meddelelse fredag lokal tid.

- FDA fortsætter med at gøre sikre og potentielt gode behandlinger for covid-19 tilgængelige så hurtigt som muligt for at hjælpe patienter, siger styrelsens chef, Stephen Hahn, i meddelelsen.

- Data, der støtter vores udmelding i dag, er lovende. Data viser, at denne behandling har potentiale til at hjælpe endnu flere indlagte patienter, der kæmper med følgerne af denne ødelæggende virus.

Der er stadig tale om en 'tilladelse til brug i nødsituationer', ligesom den oprindelige nødtilladelse i maj var.

Det er ikke en egentlig godkendelse, men det betyder, at en umiddelbart sikker og lovende behandling kan bruges i kriser.

FDA vil fortsætte med at arbejde sammen med en række lægemiddelproducenter om at få foretaget kliniske studier af både Remdesivir og andre behandlinger.

Remdesivir var det første lægemiddel, der i et større klinisk studie viste effekt på patienter med covid-19, der er sygdommen, der forårsages af smitte med coronavirus.

Medicinen kunne blandt patienter med svære symptomer nedsætte indlæggelsestiden fra 15 til 11 dage, var konklusionen på studiet, som også er udført i Danmark.

Midlet blev på meget kort tid også godkendt i EU til behandling af patienter over 12 år med lungebetændelse og behov for behandling med ilt.

Remdesivir blev udviklet i 2009 til behandling af hepatitis C og som muligt middel mod virussygdommen ebola.