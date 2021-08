USA venter på Ida: Sådan opstår orkanen

Lige nu venter den amerikanske storby New Orleans i delstaten Louisiana på, at orkanen Ida rammer fastlandet.

Og med sig bringer den tropiske orkan sig kraftfulde vindstød, enorme mængder regn og fare for oversvømmelser.

Men hvordan opstår sådan en tropisk orkan egentlig?

Det har Ekstra Bladet spurgt Eigil Kaas, der er klimaprofessor og videnskabelig leder for Det Nationale Center for Klimaforskning ved DMI, om.

Der er tæt trafik ud af New Orleans, efter flere indbyggere evakuerer, inden orkanen rammer. Foto: Steve Helber/Ritzau Scanpix

Lever af varm og fugtig luft

- For at en tropisk orkan kan trives, så kræver det, at havet skal være varmt. Gerne en 26-27 grader, siger Eigil Kaas.

Og det hele starter med vanddamp.

- Vanddamp er en luftart, der er over det hele, og den er der meget af, når det er varmt, fordi varm luft kan indeholde meget vanddamp. Den varme luft stiger så op, og jo højere, det stiger, jo mere aftager lufttrykket.

- Den varme luft udvider sig så og køles ned, indtil det når et mætningspunkt, fordi der ikke kan være mere vanddamp i luften. Der dannes nu en sky.

- Når skyen dannes, og der er meget vanddamp til stede, så bliver der frigivet en masse varme, som accelererer luften opad.

Satellitbillede af orkanen Ida i Den Mexicanske Golf, som har kurs direkte mod Louisianas kyst. Foto: NOAA/Ritzau Scanpix

Ved en tropisk orkan er det ifølge Eigil Kaas sådan set det samme, der sker, som man kender det fra et tordenvejr. Bare meget mere organiseret og over et kæmpe stort område.

Her samler luften vanddamp op fra havet, og mens skyerne hober sig op, dannes der et lavtryk ved havoverfladen. Det tiltrækker nyt luft via kraftige vinde, og så kører det forfra, mens luften cirkuleres ind mod orkanens centrum, lyder det fra klimaforskeren.

- Det, der så driver hele mekanismen, er, at når vanddampen begynder at fortætte, er det ligesom at sætte en meget effektiv motor i gang, og vanddampen er faktisk motorens 'benzin'. Det hele kører hurtigere og hurtigere og er en selvforstærkende proces.

Faktisk er det i præcist 16 år siden, at orkanen Katrina hærgede Louisiana, og selvom der er et sammenfald i tidspunktet, så er det ifølge Eigil Kaas helt tilfældigt, at det lige er den præcis samme dato, at orkanen Ida svinger ind over delstaten.

På nuværende tidspunkt er meldingen fra 'The National Hurricane Center', at orkanen kan blive til en såkaldt 'kategori 4'-orkan.