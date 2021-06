USA vil advare om sjælden hjertebetændelse i vaccinepjecer

I USA vil man advare om risikoen for sjældne tilfælde af hjertebetændelse i forbindelse med mRNA-coronavacciner.

Det oplyser USA's lægemiddelstyrelse, FDA, onsdag.

Styrelsen understreger samtidig, at fordelene ved mRNA-vaccinerne 'klart' opvejer risikoen.

I pjecer om Modernas og Pfizer/BioNTechs coronavacciner vil myndighederne nu hurtigt sørge for at få tilføjet information om den sjældne tilstand, som ifølge et ekspertråd sandsynligvis har en forbindelse til vaccinerne og er blevet observeret hos få personer under 30 år.

- Heldigvis sker det usædvanligt sjældent, og når det sker, er det generelt set ikke så alvorligt, siger Henry Bernstein, som er børnelæge hos Cohen Children's Medical Center i New York.

Han tilføjer, at han fortsat på det stærkeste vil opfordre forældre til at få vaccineret deres teenagere.

Bernstein var med i et ekspertudvalg, som var med til at gennemgå 323 tilfælde af betændelse i hjertemusklen og hjertesækken hos teenagere og yngre voksne efter vaccination.

Ud af de 323 tilfælde blev 309 indlagt og 295 udskrevet igen. Ni er fortsat indlagt, herunder to på intensivafdelingen. For fem personer er der ikke noget data om, hvordan det er gået. 14 blev slet ikke indlagt.

Tilstanden er hovedsageligt observeret hos mænd og i de fleste tilfælde efter anden dosis. Der er ingen bekræftede dødsfald.

MRNA står for messenger-RNA. Teknologien har vist sig særdeles effektiv i forhold til at beskytte mod covid-19.

De observerede tilfælde er baseret på data fra 11. juni. På det tidspunkt var der blevet administreret mere end 50 millioner af Pfizer- og Moderna-vaccinedoser til personer i alderen 12-29 år i USA.

Selv om tilfældene af hjertebetændelse ligger på et lavt niveau, er de stadig højere, end hvad man ville forvente i de undersøgte aldersgrupper.

Forskere undersøger blandt andet, om der er biologiske faktorer, som er en medvirkende faktor til tilstanden - og også om virusser kan være en faktor.

Hvis man får betændelse i hjertesækken efter første vaccinedosis, anbefaler myndighederne i USA, at man venter til symptomerne er overstået og konsulterer en doktor, inden man får anden dosis.

Hvis en person derimod udvikler betændelse i hjertemusklen, vil man i USA blive rådgivet til helt at vente med anden dosis, indtil yderligere information er tilgængelig.