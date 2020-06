USA vil fortsat trække tropper ud af Irak de næste måneder

USA har lovet at fortsætte med at reducere antallet af soldater i Irak over 'de kommende måneder'.

Det sker efter samtaler i Iraks hovedstad, Bagdad, hvor Irak har skubbet på for en yderligere amerikansk tilbagetrækning.

Det skriver nyhedsbureauet AFP tidligt fredag dansk tid.

USA og Irak skriver i en fælles meddelelse, at på grund af 'betydelige fremskridt mod at eliminere truslen fra Islamisk Stat vil USA fortsætte med at reducere antallet af soldater i Irak'.

Der gives dog ikke noget tal, der specificerer, hvor stor reduktionen bliver.

- USA gentager, at landet ikke søger eller beder om permanente baser eller en permanent militær tilstedeværelse i Irak, står der ifølge AFP.

Irak har til gengæld lovet at beskytte baser, hvor der er amerikanske soldater, efter en serie af raketangreb, som proiranske tropper beskyldes for at stå bag.

De to lande holdt torsdag den første strategiske dialog i mere end et årti, måneder efter at irakiske parlamentsmedlemmer krævede tilbagetrækning af USA. Det skriver AFP.

Kravet kom efter det amerikanske drab på den iranske topgeneral Qassem Soleimani på irakisk jord.

Forholdet mellem de to lande har siden stabiliseret sig under den nye premierminister, Mustafa al-Kadhimi.

Samtalerne blev holdt virtuelt for at undgå spredning af coronavirus.

Fremtiden for de amerikanske tropper og resten af anti-IS-koalitionen, der har støttet irakiske tropper i flere år, fyldte meget under det strategiske møde, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Foreløbig lader ingen endelig afklaring dog til at være på plads.

USA vil 'med den irakiske regering diskutere de tilbageværende soldaters status og rette fokus mod at udvikle et bilateralt sikkerhedsforhold baseret på stærke fællesinteresseret', står der i den fælles meddelelse ifølge Reuters.