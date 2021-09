USA vil give kronisk syge tredje vaccinestik

USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) anbefaler, at personer over 65 år samt kronisk syge over 18 år tilbydes et tredje stik med en vaccine mod covid-19.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det tredje stik skal øge immuniteten og beskytte yderligere over for sygdommen covid-19, som man kan få, hvis man bliver smittet med coronavirus.

For de kronisk syge over 18 år gælder det, at deres sygdom kan sætte dem i 'særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb', hvis de bliver smittet med coronavirus.

Langt de fleste personer, der bliver vaccineret, får kun to stik. Det er endnu uklart, hvor meget det tredje stik øger immuniteten.

Udmeldingen fra CDC kommer, dagen efter at den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, blåstemplede idéen om et tredje stik til de ældre og særligt udsatte.

Med CDC's anbefaling kan det tredje stik officielt implementeres i det amerikanske vaccinationsprogram.

Ud over de kronisk syge og de ældre skulle CDC torsdag aften dansk tid tage stilling til en række andre befolkningsgrupper.

Her blev det blandt andet besluttet, at centret ikke kan anbefale et tredje stik til dem, der arbejder på institutioner, hvor der er ældre eller kronisk syge beboere som for eksempel på plejehjem.

I Danmark er udrulningen af det tredje stik i fuld gang.

Plejehjemsbeboere og særligt udsatte borgere kan få stikket, og det har flere tusinde takket ja til ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Tirsdag oplyste han på det sociale medie Twitter, at flere end 42.000 af de mest sårbare borgere i Danmark har fået tredje stik med en vaccine. Deriblandt er cirka hver anden plejehjemsbeboer i landet.