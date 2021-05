USA vil have patenter på coronavacciner ophævet midlertidigt

USA støtter en plan om at ophæve patenter på coronavacciner under pandemien.

Det oplyser USA's handelsrepræsentant, Katherine Tai, onsdag aften dansk tid på Twitter.

- Det her er en global sundhedskrise, og coronapandemiens ekstraordinære omstændigheder kræver ekstraordinære indgreb, skriver hun i en erklæring.

Hvis patentbeskyttelsen af coronavacciner bliver ophævet, er det et potentielt gennembrud for produktionen af flere vacciner globalt. Reglerne, som de er nu, forhindrer udviklingslande i selv at producere vaccinerne.

En gruppe af udviklingslande ledet af Indien og Sydafrika har skubbet på for at få ændret reglerne.

Katherine Tai understreger i erklæringen, at USA støtter beskyttelsen af intellektuelle rettigheder. Men de rettigheder bør frafalde under pandemien, mener USA.

Derfor vil landet arbejde i Verdenshandelsorganisation (WTO) for at få reglerne ændret midlertidigt.

- Disse forhandlinger vil tage tid med tanke på institutionens konsensusbaserede natur og kompleksiteten af emnet, hedder det i erklæringen.

Ifølge erklæringen er præsident Joe Biden og hans administrations mål at få så mange 'sikre og effektive vacciner ud til så mange personer som muligt hurtigst muligt'.

Medicinalgiganter er imod tiltaget. De mener ikke, at patenter er i vejen for at opskalere produktionen globalt. Og de advarer mod, at det vil kunne hæmme innovationen, hvis det bliver vedtaget.

WTO-chef Ngozi Okonjo-Iweala har presset på for en international aftale om midlertidigt at ophæve patentbeskyttelsen af vaccinerne.

Hun beskrev tidligere onsdag ifølge Reuters lige adgang til værktøjer til at bekæmpe pandemien som 'vor tids moralske og økonomiske spørgsmål'.