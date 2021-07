USA vil holde styr på rummet med enormt radarsystem

USA's planer om et kæmpe radarsystem, der kan spotte et 'mål' på størrelse med en fodbold 36.000 kilometer ude i rummet, begynder at tage yderligere form.

Det skriver BBC.

Deep Space Advanced Radar Capability eller Darc er navnet på et system, som skal være et modsvar til de mange potentielle trusler, USA mener at kunne identificere ude i rummet.

Blandt andet udfordrer Kina USA's teknologiske magt, og frygten for kinesiske eller andre nationers anti-satellitvåben, der for eksempel kan ramme amerikanske militærsatellitter, er en del af baggrunden for Darc.

Radarsystemet skal etableres ved tre stationer rundt omkring i verden.

Lige nu ser USA på områder i Texas, Storbritannien og Australien, skriver BBC.

Lederen af det britiske luftvåben (RAF), Michael Wigston, er i USA for at diskutere planerne og oplyser, at briterne 'er meget interesserede' i at tage del i projektet og lægge jord til en radarstation.

- Vi ser aktiviteter fra lande som Kina og Rusland, der giver grund til bekymring. Det er hensynsløse aktiviteter såsom at implementere og teste systemer, der ligner rumvåben, siger han lørdag ifølge The Guardian til BBC Radio.

- Ethvert system, der kan give os et bedre indblik i, hvad der foregår, vil være meget vigtigt for os.

Imens stiger bekymringerne generelt for en ophobning af alle mulige genstande i rummet, blandt andet satellitter.

Smådele, større dele og andet rumskrald ventes således at give større og større problemer med tiden.

Alene sidste år blev 1000 satellitter sendt ud i rummet.

Planerne for den britiske radarstation involverer omkring 15-20 parabolantenner på et en kvadratkilometer stort område, oplyser en amerikansk general til BBC.

Hver parabolantenne skal være omkring 15 meter i diameter.

USA har allerede et varslingssystem i Storbritannien til ballistiske missiler i rummet. Men det kan kun spore objekter 20.000 kilometer ude i rummet.