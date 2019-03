USA vil sende første kvinde til Månen inden for fem år

Det er USA's mål at sende astronauter til Månen inden for de næste fem år, og mindst én vil være en kvinde.

Sådan lyder meldingen tirsdag fra den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, under en tale hos USA's National Space Council.

- Det er denne administrations politik og USA's politik, at amerikanske astronauter skal vende tilbage til Månen inden for de næste fem år, siger Mike Pence under talen i Huntsville i delstaten Alabama.

Trumps administration har flere gange tidligere luftet ønsket om at sende astronauter til både Månen og til Mars.

Ifølge astrofysiker ved DTU Space Michael Linden-Vørnle er Pences udmelding "bestemt realistisk" og en foreløbig kulmination på flere års arbejde hos det amerikanske rumagentur, Nasa.

- Nasa har i adskillige år udviklet nye raketter og et nyt rumskib - i samarbejde med Europa i øvrigt.

Han henviser til, at daværende præsident George Bush i 2004 også bebudede, at USA i en nær fremtid igen skulle sende astronauter til Månen.

- Man kan sige, at tidsplanen ikke helt har holdt. Men er de fornødne ressourcer til stede, så kan det sagtens lade sig gøre, siger Michael Linden-Vørnle.

Mike Pence understreger desuden, at den første kvinde på Månen skal være fra USA.

- Den første kvinde og den næste mand på Månen kommer begge til at være amerikanske astronauter sendt af sted med amerikanske raketter fra amerikansk jord, siger Pence.

Senest, der gik mennesker på Månen, var i 1972. Tre år tidligere så millioner af mennesker med på tv, da Neil Armstrong satte de første fodspor på overfladen af Jordens nærmeste nabo.

Ifølge Michael Linden-Vørnle er motivationen for at igen sende mennesker til Månen ikke "samle stenprøver og plante et flag".

- Vi skal bruge den som platform for udvikling og afprøvning af teknologi både til være på Månen men også til fremtidige missioner til Mars, siger han.

Blandt de mere langsigtede mål er at få oprettet månebaser, som vil gøre det nemmere at udforske vores solsystem i fremtiden. Blandt andet vil Månens lave tyngdekraft betydeligt mindske behovet for brændstof.

National Space Council, USA's nationale råd for rummet, blev oprettet i 1958 under et andet navn. Det blev nedlagt i 1993, men præsident Donald Trumps administration har genskabt det.

Mike Pence er formand for rådet, hvor direktøren for Nasa også sidder med om bordet.

