USA ville på hemmelig mission ved gaslækagen

Har USA i al hemmelighed lavet sin egen undersøgelse af de Nord Stream-rørledninger, der i september sidste år var udsat for grov sabotage?

Det spørgsmål rejser sig i forbindelse med, at Ekstra Bladet kan fremlægge nye oplysninger om gaslækagen og det forløb, der fortsat efterforskes af flere lande.

For umiddelbart efter at Forsvaret, Københavns Politi og PET 18. oktober 2022 havde undersøgt skaderne og konkluderet, at skaderne var forårsaget af 'kraftige eksplosioner', rakte USA ud til Danmark.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev henvendelsen fra USA behandlet i både Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet på øverste niveau.

'USA har fremført en uformel sondering om, at en amerikansk destroyer (krigsskib, red.) ønsker at operere i området omkring gaslækagen på Nord Stream 2. Fra amerikanske side oplyses, at man alene ønsker at se nærmere på de sprængte rør,' fremgår det af en orientering, som er fra 25. oktober.

Samme dag - 25. oktober - blev den amerikanske henvendelse ifølge Ekstra Bladets oplysninger behandlet i en kreds af departementschefer.

Det væltede op med gas, da Nord Stream 1 og Nord Stream 2 blev ramt af fire lækager. Foto: Forsvaret

Det er uvist, hvad ordet 'uformel' dækker over, men det er ikke nødvendigvis fordækt, lyder det fra Trine Villumsen Berling, der er seniorforsker ved DIIS og har sikkerhedspolitik og energisikkerhed som primære forskningsområder.

- Uformel er diplomatsprog, og det betyder, at man ikke har fået en skriftlig henvendelse. Man har fået det i korridorerne, hvor diplomater mødes, og så har der været en forespørgsel om, hvorvidt det er muligt.

- Der er ikke noget papirspor på selve tilladelsen, tror jeg. Det er ikke nødvendigvis specielt fordækt, men bare en arbejdsmetode i den verden, siger hun.

Ekspert: Detaljer kan være delt

Det er fortsat uvist, om den amerikanske flåde reelt sendte et krigsskib til området og undersøgte de saboterede rør. Men DR har tidligere beskrevet, hvordan to amerikanske skibe opererede i området og bevogtede gerningsstedet i begyndelsen af oktober.

Dog har det ikke tidligere været fremme, at USA i slutningen af oktober kontaktede danske myndigheder med henblik på at undersøge sabotagen.

Seniorforsker Trine Villumsen Berling hælder til, at USA også har været nede og se på gerningsstedet.

- De har nok været dernede - det tror jeg - for det ville også være i Danmarks interesse. Vi har brug for vores allierede i Nato i denne situation.

- Jeg tror, Danmark har sagt ’ja, det må I godt’, og så har de haft samtaler om tingene og sammenlignet resultater med vores gode venner i efterretningsverdenen - og med Sverige, USA og Tyskland, siger hun og tilføjer:

Trine Villumsen Berling, seniorforsker ved DIIS, hvor hun har energisikkerhed og sikkerhedspolitik som primære forskningsområder.

- Der kan være en masse brikker i deres puslespil, som USA kan lægge bedre ved at komme ned og se på rørene. Men jeg tvivler på, at der har været mere af sprængstoffet tilbage på det tidspunkt, fordi Danmark og Sverige har undersøgt det der, siger Trine Villumsen Berling.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få flere oplysninger om sagen hos Udenrigsministeriet. Heller ikke den amerikanske flåde har ønsket eller været i stand til at besvare vores henvendelse.

Og det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra den amerikanske ambassade i Danmark.