Usædvanlig auktion: Dinosaurere i fuld størrelse til salg

Hvis du altid har drømt om at eje en virkelighedstro T-Rex, så har du chancen nu

Var det noget med en tyrannosaurus rex, en allosaurus eller en parasaurolophus hjemme i baghaven?

I så fald er det nu, du skal slå til.

En opsigtsvækkende auktion har allerede tiltrukket sig stor opmærksomhed, efter at Givskud Zoo har sat tre dinosaurere i fuld størrelse til salg på Campen Auktioner.

Givskud Zoo har haft dinosaurerne stående i fuld størrelse i deres udstilling, men har nu besluttet sig for at sælge dem til fordel for nogle andre figurer.

Dinosaurerne har tidligere været bevægelige, og det kan de blive igen, fortæller Finn Campen, der er auktionarius og direktør hos Campen Auktioner. De er desuden omkring fire meter høje og otte-ti meter lange.

- Det er helt exceptionelt. Da jeg startede i branchen, var det, fordi jeg sagde til mig selv, at jeg kunne sælge alt fra knappenåle til rumsonder. Men det er nu sjældent, at vi har dinosaurere på auktion. Det er helt særligt at få lov til, fortæller Finn Campen til Ekstra Bladet.

I skrivende stund er der størst interesse for tyrannosaurus rex'en, der har fået 80 bud, og det næste mulige bud lyder på 30.500 kroner. De to andre figurer ligger på 12.200 kroner.

Allosaurus levede for over 145 millioner år siden, men nu kan du få en virkelighedstro kopi hjemme i baghaven. Foto: Campen Auktioner

Finn Campen fortæller, at dinosaurerne næsten har firdoblet antallet af besøg på hans hjemmeside.

- Der er stor interesse, det må vi sige. I går var der 37.000, der var inde og kigge. Vi plejer at have omkring 10.000 besøgende, siger direktøren.

På søndag er der mulighed for, at nysgerrige kan komme og se dinosaurerne. Dog vil der være begrænsninger på grund af covid-19.