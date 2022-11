Usædvanlig prognose: Derfor kan det blive dyrere

En ny norsk prognose viser, at de kommende vintermåneder bliver koldere. Det er skidt nyt for energipriserne

Det er i forvejen dyrt, og nu kan det blive endnu dyrere.

I hvert fald hvis man skal tro en ny norsk prognose lavet Climate Futures, der er et norsk center for langtidsprognoser, hvad angår vejr og klima i norden.

Det skriver Dagbladet.

Usædvanligt

Ifølge deres prognoser kommer vinteren til at byde koldere vejr end normalt.

- De tal, vi har, antyder, at temperaturen vil blive lavere end normalt i Nordeuropa. Det er ganske usædvanligt, at varslerne går den vej, siger Erik Kolstad, der er klimaforsker hos NORCE og Bjerk Bjerknessenteret, ligesom han leder Clima Futures.

Årsagen til, at det beskrives som en usædvanlig varsling er, at vi på det seneste er gået imod mildere og mildere vintertider.

Samtidig peger deres prognoser på, at der vil komme færre lavtryk ind over Tyskland, Polen og Frankrig, og den slags betyder mindre vind end normalt.

Og kulde og mindre vind er den værste cocktail, når det gælder energipriserne. For når det ikke blæser, så bliver strømproduktionen dyrere, mens kulden betyder, at der er behov for mere energi for at varme de europæiske huse op.

Foto: Finn Frandsen

Stor usikkerhed

Det skal dog understreges, at disse prognoser er forbundet med stor usikkerhed.

De bygger på 213 forskellige scenarier fra flere modeller, og de mange variabler gør det hele mere usikkert. Det bekræftes også, når man kigger på DMI's seneste sæsonprognose.

Den peger i skrivende stund på, at temperaturen i december og januar bliver omkring det normale, mens februar skulle byde på lidt mere mildt vejr end normalt.