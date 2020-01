Usædvanlig ulykke: Fik 'gigantisk forskrækkelse'

Et masse-sammenstød på en motorvej i Florida skabte en usædvanlig ulykke, der fik folk til at spærre øjnene op - se de usædvanlige billeder

En fører af en hvid sportsvogn af mærket Corvette fik sig en gigantisk forskrækkelse, da et flyvende trafikskilt borede sig ind gennem bagruden af hans bil. Den usædvanlige ulykke skete ifølge færdselspolitiet i forbindelse med et masse-sammenstød på en motorvej i den amerikanske stat Florida mandag.

Det skriver flere medier heriblandt 7 News Miami og Fox 13 News

Ejeren, der ifølge det amerikanske medie 7 News Miami hedder Malcolm, har forklaret, at ulykken skete, at han var på vej til et fitness-center, før han senere på aftenen skulle fejre nytår.

'Jeg så ikke engang skiltet. Det hele skete så hurtigt. Da jeg kom ud på motorvejen er skiltet på en eller anden måde fløjet op i luften. Måske var det allerede i luften. Jeg ved det ikke, forklarer Malcolm, der fik sig en gigantisk forskrækkelse i forbindelse med den usædvanlige ulykke.

Her kan man se det store trafikskilt, der har gennemboret bagruden på den hvide Corvette. (Foto: Camera One)

I videoen, som man kan se øverst i artiklen, kan man se det store vejskilt, der har gennemboret bagruden på Malcolms dyre Covette.

Efterforskere fra færdselspolitiet mener i øvrigt, at vejskiltet er blevet kørt ned i forbindelse med masse-sammenstødet. Her er det så efterfølgende ramt af en bil, hvilket har fået skiltet til at flyve op i luften og herefter gennembore bagruden på Corvetten, hvor det landede på bilens bagsæde.

Færdselspolitiet oplyser, at fem biler var involveret i sammenstødet på motorvejen. Ingen kom dog alvorligt til skade.

Malcolm hjalp i øvrigt politiet med forsigtigt at fjerne det store vejskilt fra sin bil. Han gik ind i det nye år uden sin elskede Corvette, der blev kørt på værksted.

- Det er en smuk bil, forklarer han.