Usædvanlig varm juni: Slog vild rekord

Juni 2019 slog rekorden som den varmeste juni-måned i Europa i over 100 år

Hvis du synes, juni måned var varm, så er du nok ikke den eneste.

Gennemsnitstemperaturen for juni måned i hele Europa i år er nemlig den højest registrerede siden 1880.

Det skriver TV2 vejret.

På baggrund af data fra EU-klimatjenesten Copernicus Climate Change Service (C3S) skriver TV2 vejret, at hovedårsagen til rekorden skyldes, at usædvanlig varm luft i slutningen af juni strømmede fra Sahara og op gennem Europa og gav hedebølge i Syd- og Mellemeuropa.

I alt blev juni måned 2019 to grader varmere end normalt og slog rekorden fra 1999 med én grad.

Varmest i Syd- og Mellemeuropa

Det var særligt i Frankrig, Tyskland, Nordspanien, det nordlige Italien, Schweiz, Østrig og Tjekkiet, at man kunne mærke, at det var varmere end normalt. Her oplevede man temperaturer mellem seks og ti gradere varmere end normalt.

Herhjemme kan vi ikke notere os en ny rekord, men juni 2019 kryber sig ind på 10. pladsen over de varmeste juni-måneder siden 1873. Næsten to grader varmere end normalt.

Kigger man globalt, så er juni 2019 også den varmeste måned siden 1880 ifølge Copernicus Climate Change Center. Med bare 0,1 grad slog den rekorden fra 2016.

Ifølge TV2 Vejret kan 2019 blive det varmeste år på jorden, hvis det fortsætter.

