Usædvanlig varme på vej til Danmark

Natten mellem tirsdag og onsdag bliver temperaturerne markant højere, end hvad der er normalt for en typisk januardag.

Det oplyser DMI til Ekstra Bladet.

- Omkring klokken fire-fem i nat kommer temperaturerne op over ti grader, og det skyldes en meget varm luftmasse, der blæser ind fra sydvest, siger vagthavende meterolog, Erik Hansen.

Han forklarer, at DMI's seneste tal for klimanormaler viser, at middeltemperaturen for januar ligger på 1,1. Dermed er der tale om ekstremt høje januar-temperaturer, især når det er om natten.

- Det er meget usædvanligt. Senere på dagen bliver det koldere igen, men først hen på eftermiddagen falder temperaturen til et normalt niveau, siger Erik Hansen.

De meget høje temperaturer vil give mange skyer med gråvejr og dis, men i løbet af dagen vil vejret klare op, når temperaturen falder. DMI fortæller, at selvom den forventede nattetemperatur på omkring 10,5 er høj, så er det ikke nok til at slå rekord.

Den højeste temperatur nogensinde målt i januar måned er 12,4 grader. Det blev målt i 2005 i Sønderborg.

Det varme januarvejr i år skyldes, at det har været usædvanligt koldt i det sydøstlige Canada og i Grønland, forklarer Erik Hansen.

- Det er strømmet ud over Nordatlanten, og grænsefladerne mellem den kolde og varme luft har dannet usædvanligt dybe lavtryk, som har slæbt en masse varme op over Vesteuropa. Det er den luftmasse, som rammer os i nat, siger han.