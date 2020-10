Usædvanligt: Koldeste morgen dette efterår

Solen har skinnet fra en skyfri himmel flere dage i efterårsferien, og det gode vejr fortsætter både fredag og lørdag.

Men fra morgenstunden er det rigtig koldt mange steder i landet med temperaturer under frysepunktet, så det er med at huske de varme gevandter.

- Vi har nattefrost her til morgen, og den laveste temperatur er målt på den jyske hede. Her kommer vi under 1,7 grader, siger vagthavende meteorolog Frank Nielsen til Ekstra Bladet.

Usædvanligt

Han kalder det 'usædvanligt', at vi skal så langt ind i oktober, før der er målt så lave temperaturer.

- Det er usædvanligt, at vi ikke har haft nattefrost siden 18. september, men det er også blevet koldere, end vores beregninger har vist, siger Frank Nielsen.

Nattefrosten fortsætter de kommende dage.

- Så der er nok nogen, der skal skrabe rim af bilerne, lyder det fra meteorologen.

Tågebanker

Bilister, der er tidlig på færde i Midt- og Østjylland samt længere nordpå, skal være opmærksomme på tågebanker, men de bliver snart fortrængt af solen.

En kold luft fra det nordøstlige Skandinavien giver beskedne temperaturer på 10-12 grader med svag vind.

Natten til lørdag vil temperaturen igen falde til nær frysepunktet, men op ad formiddagen ser det ud til at blive flot med sol.

Begyndende skyer holder på temperaturerne, der både lørdag og søndag vil ligge omkring de 10-12 grader.

I næste uge bliver vejret mere omskifteligt med noget lunere temperaturer, end tilfældet er denne weekend.