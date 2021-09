Usædvanligt mange små børn rammes af RS-virus

Der er usædvanligt mange små børn, der får konstateret luftvejsinfektionen RS-virus i øjeblikket.

Alene i sidste uge blev der påvist 510 tilfælde, skriver Statens Serum Institut (SSI) på sin hjemmeside.

Det er usædvanligt, for RS-virus er normalt noget, der florerer om vinteren.

- Det viser to ting: Dels at smitten lige nu kan være betydeligt mere udbredt end under den normale sæson om vinteren, siger afdelingslæge Lasse Skafte Vestergaard, SSI.

- Dels at lægerne skal være særlig opmærksomme på RS-virus og sikre sig, at patienterne bliver testet, hvis de har symptomer på virussen.

Siden midten af maj er der konstateret 1734 tilfælde af RS-virus herhjemme.

Mystik

De fleste hos børn mellem ét og tre år.

Man ved ikke med sikkerhed, hvorfor der er usædvanligt mange tilfælde af RS-virus i Danmark lige nu. Men det samme billede ses i flere andre lande.

- En mulig forklaring kan være, at det er en effekt af, at man for nylig har åbnet landet igen efter nedlukningen og restriktionerne under covid-19-epidemien.

- Og at der derfor er flere, som rejser, siger Lasse Skafte Vestergaard.

Hvad er RS-virus RS-virus er forkortelse for respiratorisk syncytialvirus. I vintermånederne er det den hyppigste årsag til akut bronkitis hos små børn og kan også udvikle sig til lungebetændelse. Det rammer typisk børn under to år, og oftest er børnene under seks måneder. Det kan dog også ramme voksne i alle aldre, som så kan smitte børn. RS-virus viser sig typisk i vintermånederne og det tidlige forår og er meget smitsom. Barnet kan blive meget medtaget, og indlæggelse kan blive nødvendigt. Det er dog uhyre sjældent livstruende, og de fleste børn kommer sig fuldstændig uden mén. RS-virus smitter typisk fra person til person via luftvejssekret ved hosten og nysen og via hænderne, hvis de er forurenet med RS virus fra hoste eller nys eller tørren af næsen. Hvor en voksen eller et ældre barn blot vil være forkølet, bliver det lille barn oftest mere medtaget af sygdommen. Påvisning af RS-virus som årsag til sygdommen foretages som regel kun, hvis patienten bliver indlagt på hospital. Kilde: Netdoktor.dk

Men han har også en anden mulig teori:

- Det kan også være, at der lige nu er mindre immunitet mod RS-virus blandt børn, fordi der var langt færre tilfælde af virussen i vinters.

- Her så vi et kraftigt fald for både RS-virus og en række andre luftvejsinfektioner på grund af covid-19-restriktionerne og hygiejneforholdsreglerne, siger afdelingslægen.

Symptomerne på virusset starter sædvanligvis som en klassisk luftvejsinfektion. Næsen begynder at løbe, man får feber, og så udvikler det sig og går længere ned i lungerne, som kan gøre det svært for små børn at trække vejret.

Voksne bliver sjældent særligt hårdt ramt af virusset.