Usædvanligt møde midt på Atlanten: - Hvad er chancen?

Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen sidder lige nu i en robåd et sted på Atlanterhavets svimlende 106.500.000 km² hav i den ærefrygtindgydende konkurrence Talisker Whisky Atlantic Challenge.

Man skulle tro, at chancen for at møde en anden robåd på det gigantiske ocean ville være noget nær ikke-eksisterende, men det utrolige er sket.

De to danske ro-drenge har mødt en konkurrerende båd.

- For fem minutter siden, så vi en robåd 6-700 meter fra os. Hvad er chancen? Hvor er det vildt, lyder det fra Mads Vangsø, da Ekstra Bladet fanger ham på en satelittelefon.

Løbet blev skudt i gang 12. december på La Gomera og slutter cirka 45 dage senere og mere end 5000 kilometer borte, på Antigua i Caribien.

Fem mod to

Den anden robåd, som de to danske aspirerende vikinger mødte, er det amerikanske 'Row for ALS', der består af fem mænd.

Det må altså siges at have været noget af en fart, de to danskere har skudt, siden de er nået lige så langt som et hold, der tæller over dobbelt så mange roere. Men vejrguderne har også været den tidligere radiovært Mads Vangsø og premierløjtnant Lasse Wulff Hansen særligt gunstige.

- Det er skidegodt, vi har fået vind i ryggen og bølgerne med, siger Mads Vangsø med overskud i stemmen.

Rejsen over Atlanten Roerne ror hver to timer ad gangen og sover i to timer. Døgnet rundt på hele turen. Hver roer har brug for at drikke op til ti liter vand i døgnet. Havvand renses i en 'watermaker' og bliver derved til drikkevand. En roer taber sig i snit 12 kilo på turen. Flere mennesker har besteget Mount Everest end krydset et ocean i robåd. På det dybeste punkt er Atlanterhavet 8,5 kilometer dybt. Midt på Atlanten kan bølgerne blive op til seks meter høje. To sikkerhedsbåde sejler med på turen, men skal dække hele løbet. Derfor kan det i visse tilfælde tage dem en uge at nå frem til en båd i problemer. Vis mere Luk

Humøret svinger dog, hvor Mads Vangsø tidligere har sagt, at hvis det var muligt, var han nok stået af. Men i skrivende stund er humøret højt på den lille robåd.

- Vi har det fint. Vi har det hårdt. Vi har det hyggeligt. Vi har det sjovt. Det er ikke en mulighed at give op.

