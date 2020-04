Usædvanligt syn: Fårene indtog McD

Nedlukningen af verden får mange til at savne de små ting i livet, som man ellers kan komme til at tage forgivet.

Det kan være ting som at tage et tur i fitness eller i den anden grøft at smutte forbi McDonald's på vejen hjem.

Det ser ud til, at vi mennesker ikke er de eneste, som savner hverdagen.

Dyrene rundt omkring udnytter situationen, og det kan man bestemt sige, at en flok får i Wales gjorde. De havde overtaget en midlertidig lukket McDonald's i byen Ebbw Vale.

Og synet af den relativt store flok får fik den forbipasserende Andrew Thomas til at forevige øjeblikket, hvor det ligner, at de mange får står i kø til fast food-restauranten.

Fårene var dog ikke i gang med den helt store burgermenu, men de nød det grønne græs foran restauranten.

'Jeg var ude for at købe ind til min mor og min ældre nabo i Aldi ved siden af, da jeg så fårene'.

Efter Andrew Thomas delte billedet af flokken på Facebook er det gået viralt og har medbragt mange reaktioner.

En skriver: 'Der kommer en ny opskrift, når de åbner. Lammeburger med mintgele'.

Mens en anden tilføjer: 'Mit spiritanimal!'.