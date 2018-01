USA's ambassadør i Panama trækker sig i protest mod Trump

Den amerikanske ambassadør i Panama, John Feeley, trækker sig, da han ikke længere føler, at han kan arbejde under præsident Donald Trump.

John Feeley er tidligere helikopterpilot i marinekorpset. Og han er én af det amerikanske udenrigsministeriums eksperter i Latinamerika.

- Som embedsmand har jeg underskrevet en erklæring om at tjene præsidenten og hans administration trofast på en apolitisk måde - selv når jeg måske ikke er enig i visse emner, skriver han i sit aftrædelsesbrev, som nyhedsbureauet Reuters har fået læst op.

- Mine instruktioner gjorde det klart, at hvis jeg ikke troede, at jeg kunne det, ville jeg være nødt til at trække mig. Den tid er kommet, lyder det.

Det amerikanske udenrigsministerium fik meldingen om ambassadørens exit 27. december.

Ambassadørens afgang er ifølge amerikanske embedsmænd derfor ikke en reaktion på, at Trump skal have kaldt Haiti og afrikanske nationer for "lortelande" på et møde torsdag.

En talskvinde fra Udenrigsministeriet bekræfter Feeleys aftrædelse.

Hun oplyser, at han har informeret Det Hvide Hus, Udenrigsministeriet og regeringen i Panama om, at han træder tilbage af personlige årsager 9. marts i år.

Talsmand Steve Goldstein fortæller ligeledes, at Feeley forlader sin post af personlige årsager.

- Alle har en grænse, som de ikke kan krydse. Hvis ambassadøren føler, at han ikke længere kan tjene præsidenten (...) så har han truffet den rigtige beslutning for sig selv, og vi respekterer det, siger han.