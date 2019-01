USA's centralbank ser på storbanks rolle i Danske Bank-sag

Den amerikanske centralbank undersøger Deutsche Banks håndtering af mistænkelige overførsler i milliardklassen fra Danske Bank.

Det fortæller anonyme kilder med indblik i sagen til Bloomberg News. Det skriver Ritzau Finans.

Centralbanken, kendt under navnet Federal Reserve, undersøger, om Deutsche Banks amerikanske afdeling har ført tilstrækkeligt tilsyn med de penge, der kom fra Danske Banks estiske filial. De to banker havde i en årrække et samarbejde.

Det er Danske Banks estiske filial, der har været centrum i den store sag om hvidvask.

Banker i USA skal granske kunder og deres adfærd for at opdage potentiel hvidvask og advare myndighederne om mistænkelige overførsler.

Den amerikanske centralbank er en af de myndigheder, der sikrer, at bankerne har tilstrækkelige systemer til at gøre dette.

Fra 2007 til 2015 strømmede der op mod 1500 milliarder kroner gennem Danske Banks estiske filial. En stor del er blevet kaldt mistænkelige.

Og det var blandt andet gennem Deutsche Bank i USA, at mange af de mistænkelige overførsler blev gennemført.

Den tyske bank samarbejder ifølge kilderne med centralbanken. Undersøgelsen er på et tidligt stadie.

Deutsche Bank oplyser i en skriftlig kommentar, at "der ikke er nogen undersøgelse".

Men banken siger samtidig, at den er blevet bedt om at sende information fra en lang række myndigheder rundt i verden.

- Det er ikke overraskende, at alle undersøgende myndigheder og bankerne selv har en interesse i Danske Bank-sagen og det, der kan læres fra sagen, skriver banken til Bloomberg News.

Federal Reserve har ikke ønsket at udtale sig. En talsperson oplyser, at centralbanken ikke offentligt kommenterer fortrolige undersøgelser.