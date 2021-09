USA's demokrater vil tøjle præsidentens magt

De demokratiske politikere i Kongressen i Washington D.C. forsøger at begrænse magten for USA's præsident.

Demokraterne i Repræsentanternes Hus, det ene kammer i Kongressen, har fremsat et lovforslag, der skal tøjle præsidentens magtbeføjelser.

Politikerne siger, at det er en reaktion på, hvordan Donald Trump, den forrige præsident, forvaltede embedet.

Nancy Pelosi, formand for Repræsentanternes Hus, og parlamentarikeren Adam Schiff har fremsat forslaget, der hedder 'Lov om beskyttelse af demokratiet'.

Det vil ifølge forfatterne genoprette magtbalancen mellem den udøvende og den lovgivende del af regeringen.

Blandt forslagene er en begrænsning, når det gælder præsidentens ret til at benåde dømte personer.

Det skal ikke være muligt at benåde personer, som er dømt for at lægge hindringer i vejen for Kongressens arbejde.

Det skal heller ikke være muligt for en præsident at benåde sig selv. Der skal strammes op på tiltag, der skal hindre udenlandsk indblanding i valg.

Lovforslaget vil også øge beskyttelse af whistleblowers.

Det vil beskytte generalinspektørers uafhængighed, og det vil øge Kongressens indsigt i brug af krisedeklarationer.

Da Trump var præsident, fyrede han adskillige generalinspektører.

De har blandt andet til opgave at bekæmpe korruption i føderale kontorer.

Han udskrev også flere gange nationale krisedeklarationer.

Det gjorde han blandt andet i forbindelse med migranter ved grænsen til Mexico. Det åbnede for, at han kunne overføre penge fra militæret til bygning af den grænsemur, han havde lovet sine vælgere.

Lovforslagets videre skæbne er ikke klar. Demokraterne har et lille flertal i Repræsentanternes Hus.

Republikanerne i forsamlingen står bag Trump og har stemt imod de to rigsretssager, der blev rejst mod Trump.

Reuters har forsøgt at få en kommentar fra republikanerne til lovforslaget, men uden held.

Pelosi har tidligere langet ud efter Trump og sagt, at han var som 'et barn med hundelort på skoene'.

Hun rev også Trumps State of the Union-tale over: