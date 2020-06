USA's højesteret ophæver lov mod abort i Louisiana

USA's højesteret har mandag kendt en abortlov fra delstaten Louisiana ugyldig.

Den omstridte lov pålagde læger restriktioner, der gjorde det vanskeligt for kvinder i Louisiana at få en abort.

Men højesteret har med stemmerne 5-4 afgjort, at loven er i strid med retten til abort, som retten har fastslået for år tilbage.

Den konservative chefdommer, John Roberts, stemte sammen med de fire dommere, der betragtes som mere liberale, for at kende loven forfatningsstridig.

Loven fra Louisiana ville ifølge dens kritikere have lukket stort set hver eneste abortklinik i staten, rapporterer tv-stationen CNN.

Mandagens afgørelse er en sejr for tilhængere af abort. De havde argumenteret for, at loven ikke var nødvendig i lægefaglig forstand, og at den var et slet skjult forsøg på at begrænse adgangen til abort.

I 2016 underkendte højesteret en tilsvarende lov fra Texas.

- Louisianas lov lægger en hindring på adgangen til abort, som er lige så alvorlig som den, Texas-loven pålagde, udtaler John Roberts ifølge CNN.

Højesteret fastslog i 1973 i den historiske sag 'Roe mod Wade', at amerikanske kvinder er sikret retten til abort.

Men siden har der været flere forsøg fra abortmodstanderes side på at lave om på den afgørelse.

Sagen om Louisianas abortlov er den første store abortsag, der er endt i den amerikanske højesteret, efter at præsident Donald Trump har udpeget to nye konservative dommere - Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh.

Trump-administrationen har støttet Louisiana i sagen.