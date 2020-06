USA's konsulat i Grønland hejser flaget til lovord om venskab

Det nye, amerikanske konsulat i Grønland åbnede onsdag som planlagt.

Det skete, da det amerikanske flag blev hejst foran Arktisk Kommandos lokaler i Nuuk omkring middag lokal tid, skriver det grønlandske medie KNR.

Siden maj sidste år har USA haft et kontor i Nuuk, og i december gav Udenrigsministeriet i Danmark så grønt lys til, at USA kunne åbne et konsulat.

Åbningen har været genstand for en del debat, da USA's præsident, Donald Trump, har vist stor interesse i det arktiske område og i efteråret foreslog, at USA kunne købe Grønland.

Det afviste statsminister Mette Frederiksen (S) dog og kaldte samtidig snakken om et salg for 'absurd'.

Det er den amerikanske diplomat Sung Choi, der skal lede arbejdet på konsulatet.

Han stod sammen med repræsentanter for Grønlands regering for åbningen onsdag, beskriver KNR.

Også Arktisk Kommando, der hører under det danske forsvar og varetager militære opgaver i Grønland og Færøerne, var repræsenteret ved generalmajor og chef Kim Jesper Jørgensen.

Åbningen blev ledsaget af amerikanske lovord.

- Vores tilstedeværelse i Nuuk vil styrke vores partnerskaber med arktiske allierede samt fremme den fælles velstand sammen med vores venner i Danmark og Grønland, skriver USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, på Twitter og kalder åbningen for en 'stor begivenhed'.

USA's ambassadør i Danmark, Carla Sands, var ifølge ambassaden med via videolink, hvor hun lovede 'forøget samarbejde'.

Det er ikke første gang, at USA har et permanent konsulat i Grønland.

USA åbnede således et konsulat i Grønland i 1940 efter Nazitysklands besættelse af Danmark.

Konsulatet lukkede dog igen i 1953.

Det seneste tegn på den øgede amerikanske interesse i Arktis kom i april, da Grønlands regering kunne annoncere, at USA ville give en økonomisk hjælpepakke til Grønland.

Ifølge en meddelelse fra det grønlandske selvstyre består pakken af 12,1 millioner dollar - svarende til knap 80 millioner danske kroner.

Pengene skal gå til civile projekter i Grønland inden for råstofbranchen, turisme og uddannelse.

Også magtfulde lande som Kina og Rusland har over de seneste år vist øget interesse i Arktis.