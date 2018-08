USA's medier svarer igen: Vi er ikke en fjende af folket

Flere end 350 amerikanske aviser tager torsdag på lederplads til genmæle mod præsident Donald Trump, der har betegnet pressen som 'fake news' og 'en fjende af folket'.

Avisen Boston Globe står bag det koordinerede modsvar, og allerede onsdag er snesevis af ledere offentliggjort online og på de sociale medier via #freepress.

Ægte patrioter

Post-Dispatch i St. Louis kalder journalister 'ægte patrioter', mens The Observer i North Carolina skriver, at avisen håber, at Trump vil stoppe sine angreb, selv om det er usandsynligt.

'I stedet håber vi, at præsidentens tilhængere vil forstå, hvad han er i færd med – at manipulere virkeligheden for at opnå sine mål', lyder det.

USA's præsident, Donald Trump. Foto: AP

Alt fra lokale udgivelser til store regionale aviser som Houston Chronicle, Denver Post og Miami Herald samt New York Times har sluttet sig til.

New York Times afslutter sin leder med at opfordre folk til at holde avis.

'Ros dem, når de gør et godt arbejde, og kritiser dem, når du mener, at de kan gøre det bedre. Vi er alle i samme båd,' skriver dagbladet.

In 2018, the most damaging attacks are coming from government officials. https://t.co/wM62GFbPMc #FreePress pic.twitter.com/prSBqFtrQb — NYT Opinion (@nytopinion) August 15, 2018

Men ikke alle aviser er med på ideen. For eksempel skriver erhvervsavisen Wall Street Journal, at præsident Trump også har frihed til at ytre sig.

Avisen Baltimore Sun påpeger et andet problem.

'Et koordineret svar fra individuelle – tør vi sige 'mainstream' - nyhedsmedier forstærker opfattelsen af, at vi står sammen mod den republikanske præsident.'

Helligt princip

Boston Globe har forklaret, at ideen til det koordinerede indsats kom, efter at præsidenten blev ved med at dæmonisere pressen.

Marjorie Pritchard, redaktør på Boston Globe, mener, at et angreb på pressen er et angreb på forfatningen.

- Vi er en fri og uafhængig presse. Det er et af de mest hellige principper, som står skrevet ind i forfatningen, siger hun til Associated Press.

The Globe editorial board called for an end to President Trump’s sustained assault on the #FreePress. Hundreds of publishers around the US answered that call https://t.co/XpgjyrODMp pic.twitter.com/7lnSTlE6Sh — The Boston Globe (@BostonGlobe) August 15, 2018

“Replacing a free media with a state-run media has always been a first order of business for any corrupt regime taking over a country” - Boston @GlobeOpinion https://t.co/jxzG31ESNB #FreePress h/t @ellenclegg @marjoriepritch — David Beard (@dabeard) August 15, 2018

'Falske ulækre nyheder'

I de seneste måneder har Donald Trump skruet op for retorikken. På et vælgermøde i Pennsylvania beskrev Donald Trump medierne som producenter af 'falske ulækre nyheder'.

- Hvad blev der af den frie presse? Hvad blev der af ærlig journalistik? Det laver de ikke. De finder bare på historier, lød det fra talerstolen.

Og Trump har sine vælgere med sig.

Ifølge en undersøgelse fra Pew Research Center mener 87 procent af præsidentens tilhængere, at medierne har en negativ indflydelse på nationen.

Trump-tilhængere skælder ud på pressen under er vælgermøde. Foto: AP

