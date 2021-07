USA's skattevæsen beordres at udlevere Trumps skattepapirer

USA's justitsministerium har fredag givet skattevæsnet ordre til at udlevere tidligere præsident Donald Trumps skattepapirer.

Det er dokumenter, som et skatteudvalg i Repræsentanters Hus har forsøgt at få udleveret siden 2019.

Justitsministeriet fastslår, at kongresudvalget har en legitim ret til at se skattepapirerne. De dækker en periode på seks år.

Der er i udvalget luftet mistanke om, at Trump har fusket med skattepapirerne.

Det er det andet store tilbageslag fredag for den tidligere præsident. Dokumenter fra justitsministeriet, som er offentliggjort i Kongressen, viser, at Trump i slutningen af december forsøgte at presse justitsministeriet til at erklære resultatet af præsidentvalget ugyldigt.

De to offentliggørelser er en markant drejning i forhold til, da Trump var præsident. Her fastholdt han, at det var hans ret som præsident at nægte Kongressen indsigt i forhold om hans gøren og laden.