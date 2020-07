USA's støvsuger markedet for coronamiddel: Danmark har 'en vis mængde'

USA har opkøbt verdens lager af corona-lægemidlet Remdesivir.

Det betyder, at USA har gjort krav på lægemidlet foran Europa og det meste af resten af verden for de næste tre måneder som minimum.

USA opkøber hele verdens lager af corona-lægemiddel

- Det er klart, at vi som læger gerne vil behandle vores patienter med medicin, som virker, siger Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet til Ekstra Bladet.

- Derfor håber jeg, at smittespredningen holdes nede på kortere sigt, hvis der er problemer med adgang til medicin.

De første 140.000 doser af lægemidlet, der blev leveret til forsøg over hele verden, er opbrugt, og USA har nu købt mere end 500.000 doser.

- Danmark er dækket ind

Men Danmark har nået sikret sig 'en vis mængde' Remdesivir.

Det siger Flemming Sonne, der er direktør i Amgros, som står for indkøb af lægemidler til landets sygehuse til Ritzau

- På nuværende tidspunkt har vi indgået en aftale med Gilead (producenten af Remdesivir, red.) om, at de leverer en vis mængde Remdesivir til behandling af patienter i Danmark, siger Flemming Sonne.

- Med det smittetryk vi har lige nu, er det vores vurdering, at Danmark er dækket godt ind i en periode.

Forskningsresultater har vist, at patienter med svær Covid-19, der blev behandlet med Remdesivir, kom sig efter 11 dage sammenlignet med 15 dages restitution for patienter, der ikke fik midlet.

Når først den endelige godkendelse af lægemidlet er i hus, vil der ifølge Flemming Sonne blive skruet op for produktionen.

Det vil sikre, at også Danmark kan erhverve lægemidlet, når det, der allerede er på hylderne ude på sygehusene, er brugt op.

- Det er alene Gilead, der står for udviklingen og produktionen af Remdesivir. Der er ingen tvivl om, at de gør, hvad de kan for at få produktionen skruet op, så de kan levere til hele verden og dermed også Danmark, siger Flemming Sonne.