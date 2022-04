Usle forhold: Nu får landbrugspraktikant efterbetalt løn

En thailandsk mand er ikke blot blevet udsat for usle boligforhold som landbrugspraktikant i Danmark. Han er også blevet snydt for løn.

Det står klart, efter at hans fagforening, 3F Holstebro, nu har indgået et forlig ved Retten i Holstebro med thailænderens tidligere arbejdsgiver, som er en vestjysk landmand.

Som følge af forliget får thailænderen nu efterbetalt i alt 20.000 kroner i manglende betaling af løn samt godtgørelse for en mangelfuld ansættelseskontrakt, skriver Fagbladet 3F.

Den nu 26-årige thailænder Pongpada Praithongyam begyndte i efteråret 2019 som landbrugspraktikant hos mælkeproducent Claus Pedersen, der sammen med sin far ejer landbrugsvirksomheden Lærkeholt I/S ved Vinderup nordøst for Holstebro.

Sideløbende med jobbet boede praktikanten i mere end otte måneder til leje i en nærliggende, uhumsk landbrugsejendom, som var ejet af Claus Pedersens far.

I maj 2020 bliver 3F Holstebro bekendt med forholdene, fordi en dansker, der er bekendt med thailænderen, skriver til fagforeningen 3F, at praktikantens boligforhold er “under al kritik”.

I sommeren 2020 meddeler den vestjyske landmand, at thailænderen skal stoppe på gården efter otte måneders ansættelse – selvom en udenlandsk praktikant er uopsigelig efter en måneds prøvetid.

Nu har 3F Holstebro skaffet Pongpada Praithongyam en godtgørelse på 12.000 kroner i efterbetaling af løn, hvilket cirka svarer til en månedsløn som landbrugspraktikant.

Medejer af Lærkeholt I/S Claus Pedersen oplyser til Fagbladet 3F, at han ingen kommentarer har til forliget i sagen.

Pongpada Praithongyam har som følge af forliget også fået en godtgørelse på 8.000 kroner på grund af et mangelfuldt ansættelsesbevis.