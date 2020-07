Ustadigt vejr fortsætter i weekenden

Fredag bliver præget af ustadigt vejr, som byder på både sol og byger. Der er dog et lyspunkt lørdag

Et samsurium af regnbyger, skyer og solskinsvejr rammer Danmark fredag og fortsætter ind i weekenden.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI, Martin Lindberg, til Ekstra Bladet.

- Fredag kommer der til at være regnbyger mange steder, især i den østlige og sydlige del af landet, siger Martin Lindberg.

- I løbet af dagen klarer det op, og der kommer nogen sol mellem bygerne, først i Jylland om formiddagen og senere på eftermiddagen i resten af landet, fortsætter han og tilføjer, at temperaturen fredag kommer til at ligge mellem 17 til 20 grader med let til frisk vind.

Solskinsdag i vente

Savner man at slikke sol i haven, byder muligheden sig lørdag.

- Lørdag ser det relativt godt ud. Det bliver tørt med nogen eller en del sol, især i den østlige del af landet, og temperaturer mellem 18 til 22 grader, fortæller Martin Lindberg.

Opholder du dig i den vestlige del af Jylland, er det dog om at nyde solen, mens den er der.

- Senere på dagen vil det blive skyet vestfra, og der vil igen komme stedvis regn i Vestjylland. Men det meste af landet får tørt hele dagen, siger DMI-vagtchefen.

Regn... Igen

Lørdag aften og natten til søndag vil igen blive præget af regn i hele landet, fortæller Martin Lindberg.

- Undtagen Bornholm, tilføjer han.

Regnen fortsætter søndag.

- Men i løbet af dagen vil det klare op med lidt eller nogen sol, dog stadig med enkelte byger og 17 til 20 grader, slutter vagtchefen.