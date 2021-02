Utilfreds med ny hjælpepakke: - Jeg føler mig snydt

Erhvervsminister Simon Kollerup kunne i sidste uge stolt præsentere en ny aftale om hjælpepakker til de danske selvstændige, hvor kompensationen blev hævet til 33.000 kroner.

Det er en stigning på 10.000 i forhold til den tidligere kompensation på 23.000 kroner.

Men det er ikke alle, der deler ministerens begejstring.

Ekstra Bladet kunne mandag fortælle om frisør Camilla Pedersen, der blev ramt af en økonomisk boomerang som følge af et lille tvist i regeringens regler for, hvor mange penge man rent faktisk kan få udbetalt.

Efterfølgende har Ekstra Bladet modtaget henvendelser fra flere frisører, der ikke kan få glæde af den forhøjede hjælpepakkesats.

Anja Fryd Eggertsen, der er selvstændig og har Salon Krøltop i Nykøbing Sjælland, er en af mange, der ikke er tilfreds med regeringens hjælpepakke.

Hun har hevet en smule over 23.000 kroner til sig selv i løn, og dermed misser hun den ekstra kompensation.

- Det kan blive svært at få tingene til at hænge sammen for mig, hvis jeg hiver mindre ud. Jeg er alene, bor i hus, og der er kun mig til at betale regningerne, fortæller Anja Fryd Eggertsen, der ikke er tilfreds med, at den forhøjede sats kommer med tilbagevirkende kraft.

Her er Anja Fryd Eggertsens salon. Foto: Privat

- Når de kommer med et beløb midt inde i en lukningsperiode, har jeg jo ikke en ærlig chance for på nogen måde at få del af den ekstra kompensation.

Hun mener, at de selvstændige frisører bliver nedprioriteret, når deres ansatte kan få en kompensation, der er tæt på deres normale løn.

Ingen penge til uforudsete udgifter

En anden af de frisører, der ikke er tilfreds med at gå glip af den ekstra kompensation, er Zeanet Gøth, der er indehave af frisørsalonen Klip Fiske i Stege på Møn.

Kompensationen på 23.000 gør, hun hun lige nu poster penge i det sorte hul, der er hendes frisørsalon. Efter der er betalt B-skat og husleje af kompensationen, er der ikke meget tilovers til at betale udgifterne til salonen - det må komme fra egen lomme.

- Jeg føler mig i den grad snydt, fortæller Zeanet Gøth, der har været frisør i lige over 40 år.

- Jeg ikke kan lægge penge til side til uforudsete udgifter, betale forsikringer og alt det der.

Zeanet Gøth mener, ligesom Anja Fryd Eggertsen, ikke, at det giver mening, at de selvstændige skal have mindre i kompensation end de ansatte.

Kan stadig søge om yderligere kompensation

Ekstra Bladet har været i kontakt med Erhvervsministeriet, der i en mail skriver, at de selvstændige stadig kan modtage kompensation, selvom de har udbetalt over 23.000 kroner til sig selv.

'Dette beregnes som et gennemsnit over perioden, hvor den forhøjede kompensationssats modtages. Hvis en selvstændig har taget 30.000 kr. ud i den første måned, kan den selvstændige maksimalt tage 16.000 kr. ud i måneden efter for at være berettiget til den forhøjede kompensation, hvis der søges for 2 måneder.'

Samtidig skriver ministeriet, at det vil være muligt at opnå et højere kompensationsloft med en senere startdato, hvor ansøgere blot kan indsende en ny ansøgning med nye vilkår.

For de selvstændige, der i god tro har trukket mere end 23.000 kr. ud af virksomheden i december måned, vil der således også være mulighed for at søge om det forhøjede beløb fra 1. januar 2021.