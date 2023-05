Utilfredse københavnere: Vil ikke have Coca-Cola på Enghave Plads

Et kæmpe reklameskilt med ordene 'Coca-Cola' bøjet i neon.

Det er, hvad Vesterbros borgere måske kan se frem, når de besøger Enghave Plads i fremtiden, hvis firmaet Luma Landmarks får sin vilje.

Firmaet har nemlig søgt om dispensation til opføre et ti meter langt og 1,6 meter højt reklameskilt på taget af Enghave Plads 2.

Og det er ikke alle borgere, der er lige tilfredse med udsigterne til Coca-Colas indtræden på pladsen for enden af Vesterbro.

En af disse personer er Niels Dyhrberg-Nørregaard, der sammen med kæresten Ditte Jørgensen har startet underskriftsindsamlingen "NEJ til kæmpe Coca-Cola lysreklame på Enghave Plads".

- Vi så, at der var mange der var mange borgere, som udtrykte deres utilfredshed, og så ville vi gerne gøre noget ved det. Det er et mærkeligt signal at sende, at ville sætte et kæmpe reklameskilt op i en tid, hvor man beder almindelige mennesker om at spare på ressourcer. Derudover går det også imod byens originale indtryk, fortæller Niels Dyhrberg-Nørregaard.

I skrivende stund er der 870 københavnerne, der har skrevet under på underskriftsindsamlingen, og sagen ender med alt sandsynlighed på Københavns Teknik- og Miljøudvalg bord sammen med kommunens hørringssvar.

Borgmester imod

Om det kæmpe skilt bliver opført, er endnu uvist, men står det til teknik- og miljøborgmester Line Barfod (S), kommer det ikke til at ske lige foreløbigt.

- Jeg er helt enig med vesterbroerne i, at en kæmpe Coca-Cola reklame på ingen måde hører til på Enghave Plads, og jeg ser gerne en generel afkommercialisering af bybilledet, fortæller hun i et skriftligt citat til Ekstra Bladet.

Der er i dag 15 lokationer i Københavns Kommune, heriblandt Enghave Plads, hvor det er muligt for at opføre reklameskilte - så længe at det godkendes af forvaltningen.