Utilfredsheden vokser: Millioner af vacciner på køl

Den japanske premierminister forsikrer, at det er sikkert at gennemføre OL på trods af at et fåtal af befolkningen er vaccineret

Hvis man synes, at vaccineudrulningen i Danmark går langsomt, skal man bare skæve til Japan.

Ud af 126 millioner indbyggere er kun lidt over tre millioner blevet vaccineret på nuværende tidspunkt.

Tilsyneladende skyldes det lave antal vaccinerede ikke mangel på vaccine. Det anslås nemlig, at 24 millioner doser af Pfizers coronavaccine står klar på køl, skriver The Japan Times.

'Aflys!'

Fredag forlængede premierminister Yoshihide Suga undtagelsestilstanden i hovedstaden Tokyo frem til 31. maj.

Det sker for at inddæmme et stigende smittetal i hovedstaden og omkringliggende områder.

Det betyder, at Tokyo tidligst åbner op bare to måneder før, at startskuddet går ved de Olympiske Lege i netop Tokyo.

Udsigten til besøgende fra hele verden sammenholdt med den langsomme vaccineudrulning har fået knap 300.000 til at skrive under på en erklæring, der opfordrer til, at OL bliver aflyst.

Den japanske vaccineudrulning falder bagud sammenlignet med Danmark og USA. Grafik: Our World in Data

En million om dagen

Samtidig med at nedlukningen i Tokyo blev forlænget, annoncerede premierminister Yoshihide Suga, at man vil skrue op for vaccineudrulningen og vaccinere en million japanere om dagen fremover.

Indtil videre er det kun sundhedspersonale og borgere over 65 år, der er blevet tilbudt vaccinen, men fra juni vil man også begynde at vaccinere personer med underliggende risikosygdomme som eksempelvis diabetes, skriver The Japan Times.

OL-chefen Seiko Hashimoto fortæller, at publikumskapaciteten for OL i Tokyo nok fastlægges i juni.

I samme ombæring forsikrede Suga også kritikerne, at det er 'sikkert' at gennemføre OL.

Også vicepræsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har svært ved at forestille sig, at OL bliver aflyst, fortalte han lørdag.