'Utilgiveligt': Hjemmehjælper gav Lilian kattemad til frokost

- Det smagte af helvedes til.

En 80-årig dame fra Tårnby fik sig noget af en slem overraskelse lørdag, da hun tog en bid af den rugbrødsmad, som en hjemmehjælper havde smurt til hende.

For hvad Lilian Thystrup Jacobsen troede var en ganske normal leverpostejsmad, som hun ofte får til frokost, viste sig at være et stykke rugbrød med kattemad. Målløs over den grimme smag lod hun frokosten stå, ind til hendes naboer kom på besøg senere på dagen. Her kunne de konstatere, at det ikke var leverpostej, som den ældre dame havde fået:

- Min søde nabo og overbo opdagede det, fordi hjemmeplejen var gået, da jeg tog en bid af maden. Jeg får så meget, som jeg ikke kan huske, men det her smagte simpelt hen for grimt, siger hun til Ekstra Bladet.

Pia Jensen bor i lejligheden over Lilian Thystrup Jacobsen. Hun fortæller, hvordan det gik op for hende, at hjemmehjælperen havde brugt kattemad som pålæg:

- Jeg kommer ind til Lilian, hvor hun siger, at hun har fået frokost, men at det smager af pokkers til. Nu er det jo mig, der giver katten mad, så jeg ved, hvad der bliver taget i køleskabet. Jeg kan se, at der ikke er taget af leverpostejen, men til gengæld kan jeg se, at den kattemad, jeg plejer at fodre til katten, er blevet åbnet.

Pia Jensen og Marina Just er naboper til Lilian Thystrup Jacobsen. Det var dem, der opdagede hjemmeplejens brøler. Foto: Anthon Unger

Leder mødte personligt op

Pia Jensen og naboen Marina Just var så vrede over episoden, at de forklarede den hjælper, som kom for at se efter Lilian Thystrup Jacobsen om aftenen, hvad der var sket. Om søndagen troppede chefen for hjemmeplejen så personligt op, men det var ikke med den besked, som de havde håbet på at få:

- Han gav hende slet ikke en undskyldning. Han fokuserede på, at hun havde mange vandladningsproblemer, og om hun havde de rigtige bleer. Lilians søn var der også, og vi var lamslået. Det var, som om han slet ikke forstod alvoren i det. Han burde jo have kigget hende ind i øjnene og sagt, at det ikke sker igen, men han fejede det bare hen.

Dagen efter kom den samme hjemmehjælper, der havde smurt håndmaden, ud til den 80-årige dame, hvor Pia Jensen konfronterede personen med hændelsen:

- Hun prøvede bare at tørre den af på Lilian og sagde, at hun havde spurgt hende, om det var leverpostej. Men det kan da ikke passe, at hun ikke selv kan læse, hvad der står på pakken, når hun skal smøre en mad til en gammel dame. Det er under al kritik.

Pia Jensen forklarer, at der dog er kommet noget godt ud af hele balladen med hjemmeplejen:

- Nu har hun fået en fast hjemmehjælper, som kommer hver morgen, så lidt positivt kan man da sige, der er sket.

Hjemmehjælperen havde set, at Lilian Thystrup Jacobsen har en kat, men hun kiggede derfor ikke på etiketten alligevel. Foto: Anthon Unger

Utilgivelig fejl

Kim Askelund Madsen er forvaltningschef hos Tårnby Kommune. Han forklarer til Ekstra Bladet, at man ser meget alvorligt på sagen, og derfor sendte man også en leder ud for at give en undskyldning til Lilian Thystrup Jacobsen:

- Det er en meget beklagelig fejl. Jeg har ikke oplevet det før, og jeg ved ikke, hvordan det kunne ske, men det er en utilgivelig fejl, som ikke burde kunne ske.

Han er dog ikke enig i naboernes kritik af lederen og mener, at han netop har beklaget episoden over for den ældre dame og hendes pårørende:

- Jeg kan konstatere, at så snart vi bliver opmærksomme på fejlen, tager lederen derud og snakker med sønnen og Lilian, hvor han beklager meget for bagefter at rette op på forholdene. Jeg har læst hans redegørelse, og der fremgår det klart, at han har undskyldt på kommunens vegne.

Forvaltningschefen fortæller samtidigt, at man vil sende en skriftlig undskyldning til Lilian Thystrup Jacobsen.