Utilpassede unge mæskede sig i michelinmad - på din regning

INGEN KVALER, KOMMUNEN BETALER: Kong Hans Kælder dannede i august 2020 rammen for en eksklusiv middag for syv af Herlev Kommunens utilpassede unge. Det kræver en ualmindelig god forklaring, siger professor

Bon appétit.

En medarbejder og syv unge fra områdeinstitutionen Dildhaven i Herlev spiste som konger på din regning, da de fik betalt en middag udover det sædvanlige.

I august 2020 måtte Herlev Kommune til lommerne, da de skulle hoste op for en luksusmiddag på den to stjernede Michelin-restaurant Kong Hans Kælder i hjertet af København.

Det viser en aktindsigt Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.

'Udgifterne blev brugt på en middag for syv af kommunens anbragte unge under 18 år og en voksen i august 2020. De unge er anbragt på områdeinstitutionen Dildhaven, og den voksne var ansat på Dildhaven', fremgår det aktindsigten.

I alt spiste, drak og hyggede medarbejderen og de syv unge sig for 16.000 kroner på skatteborgernes regning.

'Aktiviteten var et led i kommunens indsats for nogle af de unge, der har oplevet størst afsavn under coronakrisen'.

'Dildhaven var under coronakrisen ligesom mange andre opholdssteder underlagt besøgsrestriktioner, og det har været vanskeligt at lave fællesskabende aktiviteter med de unge under disse omstændigheder', fremgår det af aktindsigten.

Menuen i den smukke kælder består blandt andet af kaviar og trøfler. Foto: Bo Svane/Ritzau Scanpix

'Kost og fællesskab'

Dildhaven havde sammen med de unge planlagt en række aktiviteter, hvor omdrejningspunktet var 'kost og fællesskab'.

Og det var i forbindelse med det tema, at turen gik til Kong Hans Kælder, forklarer kommunen, hvor de unge fik 8 x Kong Hans menuer og 8 x juice-menuer, oplyser kommunen.

'Baggrunden for besøget på Kong Hans var en lang periode med coronanedlukning i foråret 2020, hvor de unge på Dildhaven havde lidt store afsavn og i mere begrænset omfang end tidligere kunne se familie, netværk og venner'.

'Da Danmark åbnede op i sommeren 2020 var der et ønske fra de unges side om nogle særlige arrangementer, herunder en gourmetmiddag. Dette lå i tråd med Dildhavens øvrige pædagogiske arbejde omkring social træning, kost og madlavning', skriver kommunen.

Ekspert: - Det kræver en god forklaring

Bent Greve, professor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC, undrer sig over de høje udgifter som kommunen har brugt i forbindelse med besøget på Kong Hans Kælder.

- Vi er på grænsen, og det kræver en meget god forklaring på, hvorfor man ikke har valgt en anden god restaurant, hvor man får en oplevelse af, hvad god mad kan smage af til en fornuftig pris. Jeg synes, de bør forklare, hvorfor de præcis har valgt en restaurant i den her prisklasse.

- Beløbet er højere end det, som er den normale praksis. Medmindre der er en ualmindelig god forklaring, er det ikke en god måde at bruge skatteydernes penge på, siger Bent Greve til Ekstra Bladet.

Den normale praksis, hvor kommunen betaler for aktiviteter for unge på døginstutitioner ligger i omegnen af 1000 kroner, som fulgte af Brixtofte-dommen, siger Bent Greve.

- Det skal dog være i en særlig anledning og det skal ikke foregå ofte.

De unge og medarbejderen har spist for 2000 kr. pr næse. Derudover har Bent Greve et andet forbehold.

- Man skal hele tiden være opmærksom på, at hvis man giver nogle noget, betyder det så man tager noget for nogle andre. De her penge man har brugt på de her unge, kan ikke bruges på nogle andre unge, siger Bent Greve.

Regningen for gourmetoplevelsen. Foto: Ekstra Bladet

Centerchef for Børn, Unge, og Familier I Herlev Kommune afviser dog, at pengene kunne være gået til andre unge.

'Udgiften til restaurantbesøget blev taget fra Dildhavens eget budget, hvor det under coronanedlukningenhavde været muligt at spare midler op, fordi en del af de vanlige aktiviteter og ture ikke kunne gennemføres. Midlerne er således ikke gået fra andre udsatte børn eller unge i kommunen', skriver hun i et skriftlig svar til Ekstra Bladet.

Ledelse banket på plads

Tilsyneladende er det svært for kommunen at give en god forklaring på, hvorfor valget er faldet på netop Kong Hans Kælder.

I hvert fald oplyser kommunen, at de har indskærpet over for ledelsen i Dildhaven, at den her form for aktiviteter fremadrettet skal tage sig anderledes ud.

'Der er tale om en forkert disponering. Det er blevet indskærpet overfor medarbejdere og ledelsen af Dildhaven, at det ikke er på linje med den måde, vi ønsker den pædagogiske og økonomiske praksis i Herlev Kommune'.

'Den slags oplevelser og aktiviteter skal ske under andre rammer og på et andet niveau, skriver Hannah Wilson.